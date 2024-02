Red Bull-teambaas Christian Horner kijkt tijdens de presentatie van de RB20 trots terug op het twintigjarig bestaan van de Oostenrijkse renstal. De Brit is al sinds de begindagen aanwezig bij het team en stelt dat Red Bull bereid was om de zaken anders aan te pakken, wat uiteindelijk in kampioenschapsgoud resulteerde.

Het Oostenrijkse team kwam in 2005 de sport binnen toen het team van Jaguar werd overgenomen. Het was niet direct een doorslaand succes, maar de prijzen zouden uiteindelijk wel gaan volgen. Het team werd achter de schermen geprepareerd en Adrian Newey werd als ontwerper binnengehaald. Na twintig jaar Formule 1 heeft de renstal zes kampioenschappen bij de teams gepakt en zeven coureurstitels weten te verzamelen.

Gedenkwaardig jaar

Tijdens de presentatie staat Horner even stil bij het memorabele moment: "Dit is een gedenkwaardig jaar in de geschiedenis van het team. In de afgelopen 20 jaar is Red Bull erin geslaagd om het landschap van de Formule 1 te veranderen door vastbesloten te zijn om dingen anders te doen, door zich toe te wijden aan hard spelen en nog harder racen en door zich volledig te richten op het strijden voor de grootste prijzen in de sport."

Succes

Met Sebastian Vettel werden er diverse titels gehaald en Max Verstappen heeft daar sinds 2021 ook een aantal aan toegevoegd. "We hebben het geluk gehad dat op meerdere momenten te kunnen doen. Zeven keer het kampioenschap voor coureurs, zes keer het kampioenschap voor constructeurs en 113 overwinningen tot nu toe."

Nieuw hoofdstuk met RB20

Het 2024-seizoen staat voor de deur en Horner gaat voor niets minder dan de hoofdprijzen. "Het nieuwste hoofdstuk van dat verhaal begint vandaag met de RB20. Het wordt een opwindend en zeer competitief seizoen, maar zoals we vorig jaar hebben gezien, opereert dit team op het hoogtepunt van zijn kunnen. Met Max en Checo hebben we twee coureurs die kunnen presteren op elk circuit, onder alle omstandigheden, dus ik ben ervan overtuigd dat we, net zoals we de afgelopen 20 jaar hebben gedaan, kunnen strijden voor podiumplaatsen, overwinningen en hopelijk meer kampioenschappen."