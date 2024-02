Redactie



Hoewel de voorbereiding op het komende Formule 1-seizoen in volle gang is, staan de diverse coureurs en hun vriendinnen ook even stil bij Valentijnsdag. Drievoudig kampioen Max Verstappen is momenteel in Milton Keynes aanwezig, want donderdag staat de onthulling van de RB20 op de planning, Kelly Piquet laat op Instagram weten dat ze even aan hem denkt.

De teams ontwaken langzaam maar zeker uit de winterstop. Volgende week staan de testdagen op het programma en negen van de tien teams hebben inmiddels hun wagen getoond van het nieuwe jaar. Red Bull Racing komt donderdag aan de beurt en het wordt toch wel interessant om te zien wat de constructeurskampioen van 2023 op de mat kan leggen met de RB20. Toch is er ook nog even tijd voor wat luchtigere zaken zoals Valentijnsdag.

Valentijnsdag

Voor Verstappen is het zaak om zich voor te bereiden op de launch van de nieuwe wagen. Piquet realiseert zich dat, maar staat even stil bij Valentijnsdag en blikt terug op een moment dat het duo nog vol van het leven aan het genieten was. Verstappen reageert overigens ook met het bericht dat hij van zijn vriendin houdt.