Dr. Helmut Marko heeft alle berichtgeving rondom teambaas Christian Horner ook meegekregen. De tachtigjarige adviseur van Red Bull Racing hoopt dat het onderzoek snel kan worden afgerond, zodat de rust rondom het team snel weer terug kan keren. Het nieuwe seizoen staat namelijk voor de deur en daar is de renstal maar druk mee.

Alle teams, op Red Bull na, hebben inmiddels hun 2024-wagen getoond. De Oostenrijkse brigade komt donderdagavond aan de beurt en om 20:30 uur (Nederlandse tijd) zal de regerend constructeurskampioen haar wapenfeit van het nieuwe seizoen gaan tonen. Toch is het team de afgelopen weken in een heel ander daglicht in het nieuws gekomen en dat heeft alles te maken met het onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van teambaas Horner.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Red Bull Racing presenteert plannen van launch RB20; Teambaas Horner gewoon aanwezig

Situatie snel onder controle krijgen

Marko houdt, logischerwijs, bij OE24 zijn kaken stijf op elkaar. "Dat of iets anders over dit onderwerp kan ik je niet vertellen. Zolang het onderzoek loopt of er geen resultaat is, zult u niets van mij horen. Dit is een lopende procedure. Ik hoop dat we deze turbulente situatie snel onder controle krijgen", zo moet het zo snel mogelijk weer over het racen gaan.

RB20

Wat betreft het sportieve aspect staat donderdag de onthulling van de RB20 op de planning. Marko heeft vertrouwen in zijn team, maar sluit een konijn uit de hoge hoed bij de concurrentie niet uit. "Wat je al kunt zeggen is dat de nieuwe auto een evolutie is van de auto van vorig jaar en dat we het beste pakket hadden. Als we de paar zwakke punten wegwerken, zou er niet veel mis moeten gaan. Maar wie weet: misschien heeft een concurrent tijdens de ontwikkeling een speciale truc uitgevoerd."