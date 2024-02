Enrico Cardile, technisch directeur van Ferrari, heeft rondom de presentatie van de SF-24 toegegeven dat het een specifiek onderdeel van de RB19 van Red Bull Racing over heeft genomen in een poging het gat te dichten naar Max Verstappen.

Als Motorsport.com vraagt naar de achtervleugel en of het klopt dat het Italiaanse team voor het DRS-gedeelte naar het ontwerp van Red Bull heeft gekeken, is het antwoord van Cardile veelzeggend. "Ja [dat klopt]. We hebben een deel van de tijd in het ontwikkelen van een compleet nieuwe achtervleugel gestoken. We hebben de auto met de vleugel voor medium downforce-circuits gepresenteerd. We ontwerpen ook vleugels die op andere circuits beter voor de dag komen. We zijn erg gefocust op de ontwikkeling van de achtervleugel."

Afwachten of het werkt

Cardile weet nog niet zo goed of het concept waar Ferrari voor gekozen heeft, daadwerkelijk gaat werken. Volgens Cardile heeft het nog niet veel nut om het hier nu over te hebben en zullen de testdagen voor het eerst uit gaan wijzen hoe het team ervoor staat. "Het is ook doelloos om daar over te speculeren, want over een paar dagen zien we in hoeverre we daar in geslaagd zijn. We hebben hard gewerkt en zijn enorme uitdagingen aangegaan om sneller te worden."

Niet alles van Red Bull gekopieerd

Dat Ferrari heeft gekeken naar de succesvolle auto van Red Bull Racing, betekent niet dat de Italiaanse renstal volgens Cardile alles zomaar klakkeloos over gaat nemen. "We hebben absoluut onze eigen ontwikkelingsrichting genomen. Vorig jaar hebben we al heel veel geleerd over het verbeteren van de rijeigenschappen. We hebben dat gedaan met onze eigen aerodynamica. Ik weet niet wat het doel van Red Bull was, of wat hun toekomstige doelen zijn. Als ze die behalen, dan kijk ik naar de mogelijkheden voor ons huidige concept. Dat is voor ons de beste manier om onze doelen te behalen."