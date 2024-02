Verstappen onthult nieuwe helm voor F1-seizoen 2024

Max Verstappen heeft zijn helm voor het seizoen 2024 onthuld. Het seizoen, dat op 21 februari begint met de testdagen en vervolgens op 2 maart met de eerste race in Bahrein, moet voor Verstappen het seizoen worden waarin hij zijn vierde titel op rij wint.

Verstappen domineerde het seizoen 2023 en won met meerdere records op dominante wijze het kampioenschap, iets wat hij in 2022 ook al had gedaan. Het was zijn derde titel op rij, nadat de Nederlander in 2021 ook al kampioen werd na de knotsgekke slotrace in Abu Dhabi. Daarin versloeg hij, zowel in de race als in het kampioenschap, op het laatste moment Lewis Hamilton.

Artikel gaat verder onder video

Helm 2024

Op de helm vinden we onder meer de kleuren wit, rood en blauw, maar verder ook het logo van EA Sports en MaxVerstappen.com. Daarnaast zijn er op de achterkant drie sterren te vinden met daarop de jaartallen 2021, 2022 en 2023. Dit waren de seizoenen waarin Verstappen kampioen werd in F1. Ook het logo van Viaplay is op de zijkant van de helm terug te vinden. Verder is er natuurlijk ook weer een 'bull' te vinden en de naam van Red Bull Racing en Oracle. Bovenop de helm is een leeuw terug te vinden, die vooral rood is.