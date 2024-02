Wat vertellen de uitgelekte foto's van de RB20 ons?

Dinsdag kwamen er diverse foto's online over de RB20 die op Circuit Silverstone de shakedown aan het uitvoeren was. Max Verstappen zou de ochtendsessie voor zijn rekening hebben genomen, Sergio Pérez zat achter het stuur van de bolide in de middagsessie, maar wat kunnen we herleiden uit de foto's die er zijn geschoten?

Red Bull Racing en Mercedes zijn de enige twee teams die hun kleuren voor het nieuwe jaar moeten gaan tonen. McLaren zal op woensdag haar presentatie geven, maar was één eerste om de livery van het 2024-seizoen te laten zien. Mercedes komt ook op woensdag aan de beurt, Red Bull Racing is donderdag het laatste team die de wagen zal gaan laten zien.

RB20

Dinsdag zijn er diverse kiekjes op X gezet, waarop de RB20 te zien is. Het Oostenrijkse team heeft echter nog geen beelden getoond en de foto's komen dan ook van fans die zich rondom Silverstone bevinden. Red Bull Racing gaf middels Adrian Newey al aan dat de wagen een evolutie betreft van de zeer succesvolle RB19.

Wel zijn er, op basis van de foto's, een aantal interessant ontwikkelingen te zien op de RB20. Zo zijn de geulen op de motorkap aan de achterkant van de wagen te zien en dat lijkt dan weer op het concept dat Mercedes hanteerde in 2023. Toch moet er nog een slag om de arm worden gehouden. Zo heeft Red Bull Racing in het verleden aangetoond dat de auto die uiteindelijk aan de start van het seizoen verschijnt, niet altijd de wagen is die het daarvoor laat zien. Het wordt dus nog even afwachten.