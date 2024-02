Voormalig Formule 1-coureur Ralf Schumacher geniet van de Formule 1, al is hij wel kritisch op de huidige staat van de sport. In de tijd dat Schumacher zelf achter stuur zat, moest hij de hele race pushen. Nu moeten de coureurs vooral de boel managen en dat betreurt hij ergens wel.

Vandaag de dag gaat het binnen de Formule 1 vooral om het spelen van de 'long game'. Zo horen we vaak coureurs die in het begin van de race hun banden sparen om op een later moment een inhaalactie in te zetten. Het is allemaal onderdeel van de tactiek, die volgens Schumacher in het verleden minder de boventoon voerde. In zijn ogen was de sport in zijn tijd nog meer gericht op het maximale uit de auto trappen, nu is het vooral de boel heel houden.

Artikel gaat verder onder video

Enorm verschil

In de Formula For Succes-podcast legt de zesvoudig Grand Prix-winnaar het uit. "Wel, ten eerste denk ik dat het een ander leven is. Nu geniet ik echt van wat ik doe - plotseling vanaf de andere kant. Het is overigens veel gemakkelijker omdat je kritiek kunt leveren op mensen zonder zelf op het racecircuit te zijn", zo legt hij uit over zijn rol als analist. Hij vergelijkt de huidige staat van de sport, met de tijd dat hij nog een actieve coureur was. "Voor mezelf is het een enorm verschil en het is echt interessant om te zien. Het enige wat ik mis aan onze tijd is dat wij meer sprintracers waren, we moesten honderd procent pushen. Nu doen ze dat in de kwalificaties, maar soms liggen ze zes of zeven seconden achter op het tempo [tijdens races], wat voor mij soms te veel is."

Uithoudingsrace VS Sprintrace

Ook David Coulthard is aanwezig bij de podcast en hij beaamt de woorden van zijn generatiegenoot. "Ik ben het met je eens, niet verrassend. Voor mij zou Grands Prix moeten gaan over zo snel mogelijk van start tot finish gaan. Het zou niet moeten gaan over brandstofbeheer of bandenbeheer. Er is natuurlijk altijd wel een vorm van bandenbeheer, je laat niet elke keer de wielen spinnen als je een hairpin verlaat omdat het leuk is om zwarte strepen op het circuit achter te laten. Maar ik denk dat de Formule 1 zich een beetje te veel heeft ontwikkeld naar een uithoudingsrace, naar het soort racen zoals bij sportwagens."