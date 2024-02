Stuck over Hamilton en Ferrari: "Zal voor Lewis een geheel nieuwe ervaring worden"

Hans-Joachim Stuck, voormalig F1-coureur van onder meer Brabham, March en Martini, heeft zo zijn twijfels of Lewis Hamilton zich vanaf het seizoen 2025 aan kan passen aan de manier van werken bij Ferrari, de Italiaanse pers en alle andere dingen die komen kijken bij het zijn van een coureur van de Italiaanse renstal.

In gesprek met Eurosport zegt Stuck dat hij zich afvraagt of de persoonlijkheid Hamilton zich aan kan gaan passen aan alles wat met Ferrari te maken heeft. "Hamilton heeft een bijzondere persoonlijkheid, maar of hij zich kan aanpassen aan het Ferrari-systeem, waar alles een beetje anders gaat, ben ik benieuwd naar. Natuurlijk zal Hamilton deze stap mooi vergoed hebben gekregen met zijn salaris, dat heeft hij ook verdiend. Maar hij moet zich bij Ferrari in de rangorde schikken. Dat is hij vast niet gewend."

Ferrari is bijzonder

Volgens Stuck is er amper een coureur op aarde die niet eens in de rode bolide van Ferrari zou willen rijden en onderdeel wil zijn van het meest historische en succesvolle team in de koningsklasse. "Ferrari is altijd al iets bijzonders geweest. Je kan het zelfs een instituut noemen. Natuurlijk: als je voor Ferrari hebt gereden, ga je de geschiedenisboeken in. Maar het functioneren van de Scuderia is anders dan van teams als Red Bull of Mercedes."

Nieuwe ervaring voor Hamilton

Hamilton zal, waarschijnlijk zelfs al vanaf 2024, kennis gaan maken met de meestal vrij kritische Italiaanse media. Stuck is benieuwd hoe de Brit hiermee om zal gaan. "Ferrari is Italië. De pers is volledig anders, ze zijn op alles uit, er zijn geen geheimen. Voor Hamilton zal dit een geheel nieuwe ervaring zijn. Natuurlijk staat Hamilton op een bijzonder hoog niveau, omdat hij met een titel bij Ferrari het record van Michael Schumacher zou kunnen verbreken. Dat zou geweldig zijn! Records zijn er om verbroken te worden. Als hij daar zijn achtste titel wint, zou dat een geweldig verhaal zijn. Maar tot die tijd is het een lange weg. En vooral een moeilijke weg."