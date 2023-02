Brian Van Hinthum

Viaplay is inmiddels bijna een jaar actief op Nederlandse bodem en het Scandinavische streamingplatform maakt nog altijd groei door qua aantallen abonnees. Ook in het vierde kwartaal van 2022 is er volgens de cijfers van Viaplay weer een aanzienlijke groei bewerkstelligd in Nederland.

Nadat de Formule 1-rechten in Nederland een tijd lang in handen waren van Ziggo Sport, besloot het medium niet mee te gaan in de hoge prijzen van het opnieuw kopen van die rechten. Het was destijds de Nordic Entertainment Group die de rechten in Nederland in handen nam en hun streamingsplatform Viaplay naar voren schoof om de races in Nederland te gaan verslaan. Inmiddels wordt er volledig geopereerd vanuit de Viaplay Group AB. In 2023 begint men aan het tweede jaar in Nederland.

Meer dan 1,2 miljoen

Na de presentatie van de cijfers in het derde kwartaal van 2022 bleek dat er in ieder geval meer dan één miljoen Nederlandse abonnees geregistreerd stonden en volgens de cijfers van Viaplay is dat aantal in het laatste kwartaal van het vorige jaar weer verder opgelopen naar meer dan 1,2 miljoen Nederlandse abonnees. CEO Anders Jensen noemt Nederland in zijn bericht over de cijfers. "We zijn toegetreden tot twee nieuwe markten: Nederland en Polen. In beide landen hebben we nu meer dan 1,2 miljoen abonnees. Daarmee groeien zij snel richting onze grootste markt: Zweden", citeert Motorsport.com.

Wintercontent

De grote baas van Viaplay is tevreden over de hoeveelheden content die Viaplay in de winter geproduceerd heeft, waardoor het aantal teruggelopen abonnees tijdens de Formule 1-winterstop beperkt gebleven zou zijn: "De seizoensgebonden opzeggingen waren lager dan verwacht. We hebben in deze periode veel F1-gerelateerde content toegevoegd aan ons platform, evenals andere programma’s passend bij het publiek. Dat heeft zich uitbetaald. In Nederland is minder dan tien procent van de abonnees na afloop van het seizoen vertrokken. De meesten daarvan keren nu ook weer terug.”

