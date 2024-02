Visa Cash App RB in 2024: drie vraagtekens rondom het "nieuwe" team in de Formule 1

Het team van Visa Cash App RB trok op vrijdag het doek van de eerste wagen van het "nieuwe" zusterteam van Red Bull Racing. Dit jaar lijkt er een cruciaal seizoen op het programma te staan, daar de formatie in het laatste jaar onder Franz Tost behoorlijk teleurstellend achtste werd. Wat staat er allemaal te gebeuren?

In 2023 beleefde het team onder leiding van Tost een rommelig jaar. Na het vertrek van Pierre Gasly richting het team van Alpine besloot men op Nyck de Vries de kans te gaan geven in het zusterteam van Red Bull Racing. De Nederlander wist zelden echt zijn draai te vinden bij AlphaTauri en na een tiental teleurstellende races moest de coureur die het jaar daarvoor in Monza nog zo'n indruk maakte voor Williams het veld alweer noodgedwongen ruimen. Men besloot om de destijds 33-jarige Daniel Ricciardo de kans te geven terug te keren in de Formule 1, waarmee voorlopig het doodvonnis van 'opleidingsteam Red Bull' getekend leek.

Opleidingsteam?

Het duurde niet lang of de formatie van Tost moest wederom een wijziging in de opstelling van de coureurs doorvoeren. Bij een vervelende crash op de vrijdag in Zandvoort raakte Ricciardo flink geblesseerd aan zijn pols en moest hij de strijd staken in de badplaats. De talentvolle Liam Lawson werd opgetrommeld om het stoeltje van de Australiër te vullen zo lang als de Honey Badger absent zou zijn. Dat waren uiteindelijk nog een flink aantal races, maar liefst vijf races - inclusief Zandvoort - stond Ricciardo aan de kant.

In die tijd wist Lawson een buitengewoon goede indruk te maken op de fans en de media, maar na Qatar was het weer tijd om het stuur weer over te geven aan de ervaren Australiër. Ondertussen was het nog niet bekend wat men met de AlphaTauri-stoeltjes voor 2024 ging doen. Na lang wikken en wegen kwam de Red Bull-leiding met het besluit op de proppen: Yuki Tsunoda en Ricciardo krijgen in 2024 opnieuw de kans om hun kunsten te vertonen bij het team van Visa Cash App RB. Bij sommige fans was daardoor de verontwaardiging groot, want waarom kiest een opleidingsteam - in het leven geroepen om jonge coureurs de kans te geven - opnieuw voor een coureur die zijn strepen al lang verdiend heeft in plaats van een jonge, frisse coureur?

Band met Red Bull Racing

Daarmee hebben we het eerste vraagteken rondom de renstal in kaart. Voor 2024 wordt het ook op technisch gebied interessant om te gaan zien welke koers de Italiaanse renstal gaat varen. De afgelopen jaren werd het team namelijk steeds meer - vrij onbegrijpelijk - vervreemd van de grote broer in de vorm van Red Bull Racing. Per jaar nam men bij AlphaTauri steeds minder onderdelen en informatie over van het team dat juist de laatste jaren zo succesvol is in de Formule 1. Onder leiding van CEO Peter Bayer hoopt men echter juist wél weer meer onderdelen en foefjes van Red Bull over te nemen.

Dus wordt het behoorlijk interessant om te zien hoe men dat bij het nieuwe Racing Bulls zal gaan doen. Gaat men dit jaar weer veel meer onderdelen overnemen en tot hoever gaan zij daarin? Eind vorig seizoen werd namelijk duidelijk dat Red Bull en het zusterteam onder een vergrootglas liggen bij de andere teams. Men houdt strak in de gaten wat er allemaal gebeurt tussen Milton Keynes en Vaenza. Dat komt met name door de laatste paar maanden van AlphaTauri in het vorige seizoen, waar aan de hand van upgrades ineens veel meer punten gepakt werden dan in de maanden daarvoor. In hoeverre rijkt de hand van Red Bull dit seizoen door bij het nieuwe RB?

Mekies en twee pittige coureurs

Ten slotte nog het laatste vraagteken binnen het team: nieuwbakken teambaas Laurent Mekies. Na vorig seizoen zwaaide langstzittende teambaas Tost dus af uit de Formule 1 en daarmee is er ineens een compleet frisse wind gaan waaien door de Italiaanse formatie. Men wist de Franse Mekies aan te trekken, die ruim vier jaar een belangrijke rol als racedirecteur speelde bij het team van Ferrari. Het is natuurlijk altijd maar de vraag hoe een man die zo in het diepe wordt gegooid kan presteren. Gaat hij het beter doen dan Tost of wordt het een lastig verhaal?

Zeker is wel dat hij op het gebied van coureurs een belangrijke taak lijkt te krijgen. Tsunoda en Ricciardo lijken het komende seizoen allebei te gaan moeten vechten voor hun laatste kans in de koningsklasse bij de Red Bull-formatie. Een plekje naast Max Verstappen in de hoofdmacht lijkt voor het oprapen te liggen, terwijl Lawson - zoals gezegd - stevig op de deur bonkt voor een stoeltje in de hoogste tak van de autosport. Hoe gaat Mekies met zijn team ermee om als het vuurtje op de baan tussen Tsunoda en Ricciardo - strijdend voor het eigen belang - stevig op begint te lopen?