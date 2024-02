Lewis Hamilton vertrekt na afloop van het huidige seizoen richting het team van Ferrari en dat doet de zevenvoudig wereldkampioen natuurlijk met een schatkist aan Mercedes-informatie in zijn achterhoofd. Michael Bleekemolen vraagt zich af of de Brit dat allemaal voor zich gaat houden.

Vorige week donderdag verschenen er berichten over een mogelijk vertrek van Hamilton bij de Zilverpijlen en deze leken met de minuut serieuzer te worden. De hele donderdag wachtte de Formule 1-wereld vervolgens in spanning af wat er te gebeurden stond. Nadat men in Brackley op de Mercedes-fabriek al het personeel bij elkaar had geroepen, werd er daar verteld dat Hamilton het team na dit seizoen zou gaan verlaten. In de avond kwam daar vervolgens de officiële mededeling: Hamilton vertrekt na 2024 bij Mercedes voor een avontuur bij Ferrari.

Hamilton een held

Bleekemolen vindt het in ieder geval mooi dat Hamilton de stap richting Italië maakt: "Ik vind hem wel een held dat hij dat doet. Het heeft natuurlijk heel lang geduurd dat ze daar een wereldkampioenschap pakken. Dat maakt het heel moeilijk. Het is wel heel grappig dat hij dat gaat doen. Het biedt de fans ook een nieuwe dimensie om dat mee te gaan maken. De ervaring die hij heeft, brengt natuurlijk heel veel met zich mee", vertelt hij in een interview met GPFans. Hij kan natuurlijk wat geheimpjes vertellen. Er is natuurlijk altijd een hoop binnen zo'n team dat ze niet naar buiten willen brengen. Dat neemt hij toch mee in zijn broekzak."

Opmerkingen Wolff

De voormalig Formule 1-coureur vervolgt: "Dat gaat hij daar natuurlijk wel een keertje gebruiken. Dat zullen geen topgeheimen zijn, maar het zijn toch dingetjes die kunnen helpen." Daarmee denkt Bleekemolen dat de eerdere opmerkingen van Toto Wolff wel in de prullenbak kunnen. De Oostenrijkse teambaas gaf aan dat hij vertrouwt op de integriteit van Hamilton, die daardoor geen gevoelige Mercedes-informatie gaat delen om Ferrari vooruit te helpen: "Wat denk je zelf? Als je daar één tiende mee kan winnen, dan gaat hij echt niet die tiende laten liggen. Natuurlijk zal hij integer zijn, maar dat houdt snel op bij het eigenbelang."

Het hele interview met Michael Bleekemolen kun je hieronder bekijken.