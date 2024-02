Helmut Marko suggereerde na het nieuws rondom Lewis Hamilton van vorige week dat dit schade toe zou kunnen brengen aan de goede relatie tussen Toto Wolff en Fred Vasseur. Volgens de Mercedes-voorman valt dit allemaal reuze mee en hoeft dat verder geen rol te spelen.

Vorige week donderdag verschenen er berichten over een mogelijk vertrek van Hamilton bij de Zilverpijlen en deze leken met de minuut serieuzer te worden. De hele donderdag wachtte de Formule 1-wereld vervolgens in spanning af wat er te gebeurden stond. Nadat men in Brackley op de Mercedes-fabriek al het personeel bij elkaar had geroepen, werd er daar verteld dat Hamilton het team na dit seizoen zou gaan verlaten. In de avond kwam daar vervolgens de officiële mededeling: Hamilton vertrekt na 2024 bij Mercedes voor een avontuur bij Ferrari.

Artikel gaat verder onder video

Veel respect

Daarmee komt er natuurlijk en eind aan een lang tijdperk. De zevenvoudig wereldkampioen is al sinds 2014 actief voor het team uit Brackley, waar hij maar liefst zes wereldkampioenschappen binnen wist te halen. Nu vertrekt hij naar de concurrent, waar Wolff's goede vriend Vasseur de scepter zwaait. Red Bull-adviseur Marko suggereerde dat de overgang van Hamilton voor frictie kan zorgen tussen Wolff en Vasseur, maar daar wil de Oostenrijker niks van weten. "Ik heb enorm veel respect voor Fred. Niet alleen als manager, maar ook als langgekoesterde vriend", citeert Express.

Geen wrok

Wolff vervolgt: "Toen hij de rol bij Ferrari op zich nam, was het duidelijk dat hij het best mogelijke voor Ferrari moest doen en elke kans moest pakken om dat te bereiken. Ik koester dus helemaal geen wrok tegen Fred omdat hij de beste medewerkers en beste coureurs naar zijn team wil halen. Dat heeft geen enkel effect voor onze relatie. Het is een zware competitie met het mes op de keel. Zoals ik probeer het best voor mijn team te doen, doet hij het beste voor zijn team."