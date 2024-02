LIVE: Volg hier de presentatie van de 2024-auto van Stake F1 Team

Na McLaren, Haas en Williams is het de beurt aan het Stake F1 Team om de wagen van 2024-seizoen te tonen. De Zwitserse renstal, onder leiding van Alessandro Alunni Bravi, zal ook in 2024 racen met Valtteri Bottas en Zhou Guanyu aan boord. Het duo zal dat gaan doen in de C44 en de onthulling daarvan kun je zien door hier te klikken.