Redactie



Daniil Kvyat heeft via social media met een knipoog ingehaakt op de chaos die is ontstaan, nadat afgelopen donderdag bekend werd dat Lewis Hamilton vanaf 2025 voor het team van Ferrari zal gaan rijden.

Lewis Hamilton maakte zijn debuut bij het team van Mercedes in 2013, en is sindsdien uitgegroeid tot een van de meest succesvolle coureurs uit de geschiedenis van de sport. De 39-jarige Brit reed zes van zijn zeven wereldkampioenschappen bij elkaar in dienst van de Duitse grootmacht en verbrak ondertussen record na record. De succesvolle samenwerking zal eind 2024 echter tot een eind komen. Hamilton heeft besloten een nieuw avontuur aan te gaan bij Ferrari, waar hij vanaf 2025 plaatsneemt naast Charles Leclerc.

Silly season

Daarmee is het silly season in de Formule 1 volledig losgebroken. Het betekent namelijk dat Mercedes op zoek moet naar een vervanger, terwijl Carlos Sainz eind dit jaar bij Ferrari moet vertrekken om plaats te maken voor Hamilton. Ondertussen verloopt het contract van Sergio PĆ©rez bij Red Bull Racing ook aan het eind van het seizoen, waardoor de Oostenrijkse grootmacht nog een vacature heeft voor 2025. Alle drie de topteams zijn zodoende betrokken bij de stoelendans.

Kvyat laat van zich horen

En daar maakt Daniil Kvyat - met een knipoog - handig gebruik van. Op social media plaats de voormalig Formule 1-coureur een foto waarmee hij zijn interesse in een zitje bij Mercedes of Red Bull Racing kenbaar maakt. De Rus reed tussen 2014 en 2020 met tussenpauzes voor Toro Rosso (inmiddels Visa Cash App RB) en Red Bull Racing. De 29-jarige coureur is sinds zijn vertrek uit de sport actief in andere raceklassen.