Met het plotselinge nieuws over het vertrek van Lewis Hamilton komt er natuurlijk ineens een plekje vrij op de grid bij Mercedes voor 2025. Daarmee is natuurlijk ook het speculeren volop begonnen in de wereld van de koningsklasse. Jacques Villeneuve zou graag zien dat men Fernando Alonso gaat halen.

Hamilton trekt na 2024 de deur achter zich dicht bij het team van Mercedes. De zevenvoudig wereldkampioen wist sinds 2014 het stoeltje bij de Zilverpijlen bezet te houden, maar nu gaat er dus een frisse wind waaien door de renstal. George Russell wordt naar voren geschoven als eerste man en vanaf nu is het afwachten wat Mercedes gaat doen om de vrijgekomen plek op te vullen. Kiest Wolff met zijn team voor ervaring of geven ze een jonger talent de kans te gaan rijden in de Formule 1?

Vervanger

Het stoeltje bij één van de topteams in de koningsklasse komt vrij. Eerder hoorden we Ralf Schumacher al opteren voor neef Mick Schumacher en dus een jong talent. Volgens Villeneuve is het met de altijd nog relatief jonge Russell eerder zaak om voor ervaring daarnaast te kiezen: "Fernando Alonso. Dat zou fantastisch zijn. Ook omdat je er niet voor kan kiezen om net als Russell voor een jonge coureur te gaan. Zeker niet bij Mercedes", zo wordt de oud-coureur door GB News geciteerd.

Michael Schumacher

Hij krijgt vervolgens de vraag of de overgang van Hamilton naar Ferrari vergeleken kan worden met Michael Schumacher, die uit zijn pensioen kwam om voor Mercedes te gaan rijden. "Nee. Michael kwam terug omdat hij zich verveelde. Bij Lewis is het anders. Hij is nog steeds in vorm en hongerig. Hij wil graag revanche voor de - zo gelooft hij - gestolen titel van 2021", besluit Villeneuve.