Red Bull Racing wist dit seizoen de ene na de andere zege binnen te pakken en de Oostenrijkse renstal moest slechts één zege aan een ander team laten. Het wist dus voort te borduren op het uitstekende 2022, het eerste jaar van de nieuwe reglementen. Voor dat jaar zat Adrian Newey echter nog met de handen in het haar.

Het is natuurlijk vorig jaar een uiterst succesvol seizoen geweest voor het team van Red Bull Racing met maar liefst 21 overwinningen in 22 wedstrijden. Verstappen pakte negentien zeges voor de Oostenrijkse formatie, terwijl Sergio Pérez er met twee stuks aan de haal ging. Het hele succesverhaal begint natuurlijk in de fabriek in Milton Keynes, waar de RB19 afgelopen winter van de band kwam rollen. Het was het volgende en misschien wel meest succesvolle huzarenstukje van topontwerper Newey.

Artikel gaat verder onder video

Depressief

De legendarische engineer wist natuurlijk al richting de nieuwe reglementen van 2022 een schot in de roos te fabriceren met de winnende RB18. Toch ging het niet allemaal zo gemakkelijk als het van buitenaf lijkt. "Ik moet toegeven dat, toen ik het eerste concept zag van deze regels - die in 2020 van kracht zouden gaan - ik er behoorlijk depressief van werd. Ze zagen er zeer beperkend uit. Andere teams hadden ook dat gevoel, dus zijn we erin geslaagd om een aantal van die beperkingen wat te versoepelen", stelt de Brit in gesprek met Motorsport.com.

Interpretatie

De legendarische ontwerper legt uit wat hij precies bedoelt: "Er was meer ruimte voor interpretatie binnen verschillende 'boxen' dan op het eerste gezicht leek. Dat was begin vorig jaar duidelijk, toen de teams met een verscheidenheid aan visuele oplossingen verschenen. Ik moet dus toegeven dat ik persoonlijk geniet van de regelwijzigingen omdat het een kans geeft om naar nieuwe wegen te kijken, als het tenminste een creatieve reeks regelgevingswijzigingen is. Maar ik geniet van de mogelijkheid om met een frisse blik naar de zaken te kijken", besluit Newey.