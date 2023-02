Brian Van Hinthum

De Formule 1 zorgt de afgelopen jaren met enige regelmaat voor opgetrokken wenkbrauwen door het feit dat er gereden wordt in landen met twijfelachtige mensenrechten, zoals Saoedi-Arabië en Qatar. Stefano Domenicali stelt dat de koningsklasse niet zal schuwen om een race te annuleren, mochten de zorgen rondom mensenrechten te groot worden.

De laatste jaren breidt de koningsklasse de races steeds verder over de wereld uit en worden er ook steeds meer landen met twijfelachtige mensenrechten bezocht. Plekken als Bahrein, Saoedi-Arabië, Abu Dhabi en Qatar staan wat dat betreft niet heel positief te boek en de koningsklasse krijgt dan ook met enige regelmaat de nodige kritiek te verwerken wegens bezoek aan dergelijke landen. De Grand Prix van Saoedi-Arabië van 2022 werd daarnaast bijvoorbeeld opschrikt door een raketaanval vlakbij het circuit tijdens één van de vrije trainingen op vrijdag.

Het deed de Formule 1 niet besluiten om de biezen te pakken en te vertrekken uit Djedda en men verdedigt de beslissing om in dergelijke landen te gaan racen met enige regelmaat. Zo liet Domenicali als een weten dat het juist goed is om in landen met discutabele mensenrechten te racen, om mee te helpen in het moderniseren en aandacht te vragen voor de problemen. Het wordt door sommige criticasters gezien als een slap excuus om in dit soort landen te kunnen racen en een hoop geld te vangen.

Domenicali stelt nu echter dat de Formule 1 bereid is om races te annuleren, mochten landen daadwerkelijk te ver gaan. "We hebben in onze contracten staan dat wanneer iets niet de goede kant op gaat, dat we met onmiddellijke ingang de samenwerking kunnen stopzetten. Onafhankelijke personen volgen dat", stelt de Italiaan in gesprek met Sky Sports. Maar nogmaals, ik denk dat we veel meer kracht uitstralen als we naar plekken gaan die een wil hebben om te veranderen. De spotlight van de Formule 1 kan bijdragen aan een snellere verandering."

