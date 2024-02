Met het vertrek van Lewis Hamilton bij het team van Mercedes komt er natuurlijk een gewild plekje vrij op de Formule 1-grid van 2025. Ralf Schumacher weet wel wie hij naar voren zou schuiven als hij in de schoenen van Toto Wolff stond en dat antwoord is niet heel verrassend te noemen.

Hamilton trekt na 2024 de deur achter zich dicht bij het team van Mercedes. De zevenvoudig wereldkampioen wist sinds 2014 het stoeltje bij de Zilverpijlen bezet te houden, maar nu gaat er dus een frisse wind waaien door de renstal. George Russell wordt naar voren geschoven als eerste man en vanaf nu is het afwachten wat Mercedes gaat doen om de vrijgekomen plek op te vullen. Kiest Wolff met zijn team voor ervaring of geven ze een jonger talent de kans te gaan rijden in de Formule 1?

Ervaring of talent?

Namen als Fernando Alonso, Carlos Sainz, Esteban Ocon en Andrea Kimi Antonelli passeerden de afgelopen dagen de revue. Schumacher heeft echter een andere optie voor Wolff in petto: neef Mick Schumacher. "Er zullen niet veel kandidaten zijn. De vraag is wat Toto Wolff graag wil. George Russell, als hij vrij blijft van fouten, is zeker capabel genoeg om in Lewis zijn voetsporen te treden en het team te leiden. De vraag is vervolgens: ga je voor ervaring of kies je ervoor om nieuwe, jonge mensen de kans te geven?", vraagt hij zich af in gesprek met Sky Sports.

Eén van de beste opties

Schumacher vervolgt: "Mick is zeker weten één van de beste opties in het gebied van de jonge coureurs. Natuurlijk is Carlos Sainz ook op de markt, al denk ik dat het logischer is als hij naar Audi gaat. Mick's kansen zijn naar mijn mening best hoog. Ik vind dat hij de kans verdient. Hij zou een man zijn aan de zijde van Russell waar je op kan bouwen voor de toekomst. Daar heb ik veel vertrouwen in. Het enige dat nu nog nodig is, is dat Toto Wolff hetzelfde gaat denken. Tot nu toe hoor ik alleen positieve verhalen over Mick."