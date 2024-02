Redactie



Het Formule 1-seizoen is nog niet eens onderweg of we hebben wellicht al het meest opzienbarende nieuwtje van het jaar te pakken: Lewis Hamilton verlaat Mercedes na twaalf seizoenen voor een avontuur bij Ferrari. Vanzelfsprekend ontplofte ook het internet na het bijzondere nieuws en we zetten wat reacties op een rij.

Het zat er de gehele donderdag al aan te komen, maar het team van Ferrari heeft de overstap van Hamilton officieel bevestigd. De zevenvoudig wereldkampioen wist door een speciale ontsnappingsclausule zijn contract bij Mercedes te laten verscheuren, waardoor hij vanaf 2024 vrij om te staan is. Het team van Ferrari weet aan de hand van die ontsnappingsclausule de droom van de Britse routinier uit te laten komen. Hamilton heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij graag ooit voor de illustere renstal wilde gaan rijden. Die droom komt nu in vervulling.

Het internet ontploft

De recordkampioen heeft een contract voor meerdere jaren ondertekend in Maranello, waarmee hij dus tot in zijn veertig doorgaat in de koningsklasse en we misschien wel het meest opzienbarende nieuws van dit jaar al te pakken hebben. Op het internet lopen de reacties vanzelfsprekend in rap tempo op. We zetten er een aantal op een rijtje.

WHAT IS THIS UNIVERSE I HAVE WOKEN UP INTO — deni (@fiagirly) February 1, 2024

Shame on treating carlos this bad. He didn't deserve it. — Miss Formula 1 (@Miss_Formula1) February 1, 2024

The GOAT joining the most successful team❤️ — Stefanie (@fastpitstop) February 1, 2024

That’s it I’m no longer a Mercedes fan — Morgan Holly Moore (@morgan_moore_96) February 1, 2024

Can we skip ahead to next season? — Trickey (@trick33y) February 1, 2024

Being a sainz fan, I feel so sad for him. Fella didn't deserve to be treated like that. pic.twitter.com/0S7II5iVju — Miss Formula 1 (@Miss_Formula1) February 1, 2024

YESSSSSS LEWIS CAN FINALLY OWN MAX — Yapi 🐐 (@BhaHarvey) February 1, 2024

my boy just started cryin tears of joy in this call when he saw this — Tristan (@TristanGHill) February 1, 2024

ASDASKDAJSAAAAAASBCXBNCXNPOQOPWEQEJQWKJEQLWEJQLWKJEQWEWQHHNMVMDERVNINBXVWZVKGUCUDF — dino (@dinoartf1) February 1, 2024