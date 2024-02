Opmerkelijke vondst: Ferrari leek eerder deze week Hamilton-nieuws al te verraden

Het begint er steeds meer op te lijken dat Lewis Hamilton het team van Ferrari gaat versterken in 2025 of misschien zelfs al eerder. Oplettende Formule 1-fans hebben nu gevonden dat de Italiaanse formatie eerder deze week al een bijzondere hint leek weg te geven in de aankondiging van de samenwerking met Peroni.

De laatste seizoenen zijn we zelden tot niet verwend wat betreft opvallende stoeltjeswissels bij de teams, maar nu lijkt dan één van de grootste transfers van de afgelopen jaren aanstaande. Hamilton lijkt namelijk op het punt te staan om zijn krabbel te gaan zetten onder een contract bij het team van Ferrari. Volgens verschillende internationale media is het in ieder geval in kannen en kruiken dat de zevenvoudig wereldkampioen vanaf 2025 het rood van de illustere Italiaanse formatie zal gaan verdedigen.

Artikel gaat verder onder video

Easter egg

Mogelijk is het zelfs zo dat de man uit Stevanage al in 2024 voor het team gaat rijden. Voorlopig is het nog even afwachten hoe de vork precies in de steel zit, al lijkt het wel bijna in kannen en kruiken dat Hamilton de rode kleuren gaat verdedigen. Oplettende Formule 1-fans hebben nu een bijzondere 'easter egg' gevonden in een eerdere aankondiging van Ferrari deze week met Peroni. Op een oude Ferrari-auto valt namelijk nummer 44, het racenummer van Hamilton te zien. De auto is overigens een wagen uit 1955. Laat 55 nu dan weer nét toevallig het nummer van Carlos Sainz zijn, die dus vervangen lijkt te gaan worden door de Brit.