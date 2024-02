Donderdag kwamen de berichten naar buiten dat Lewis Hamilton mogelijk voor Ferrari gaat rijden vanaf 2025 en inmiddels lijken deze berichten de waarheid te gaan worden. In de Italiaanse media wordt er echter nog een schepje bovenop gedaan: de Brit kan het komende seizoen al gaan rijden voor het team uit Maranello.

De laatste seizoenen zijn we zelden tot niet verwend wat betreft opvallende stoeltjeswissels bij de teams, maar nu lijkt dan één van de grootste transfers van de afgelopen jaren aanstaande. Hamilton lijkt namelijk op het punt te staan om zijn krabbel te gaan zetten onder een contract bij het team van Ferrari. Volgens verschillende internationale media is het in ieder geval in kannen en kruiken dat de zevenvoudig wereldkampioen vanaf 2025 het rood van de illustere Italiaanse formatie zal gaan verdedigen.

Eerder vertrek

Vanaf nu is het wachten tot de officiële aankondiging vanuit de teams, al lijkt het volgens het doorgaans goed geïnformeerde <La Gazzetta dello Sport allemaal nóg een stuk gekker te kunnen gaan worden. De roze Italiaanse krant weet namelijk te melden dat we er helemaal nog niet voor honderd procent vanuit moeten gaan dat het om een overgang voor 2025 zou gaan. Het zou namelijk ook helemaal niet uitgesloten zijn dat Hamilton nog deze maand zijn biezen pakt in Brackley en richting Maranello vertrekt om dit seizoen al plaats te nemen naast Charles Leclerc.

Meeting Mercedes

Volgens de sportkrant zou de aankondiging rondom de plotselinge bliksemtransfer zelfs vandaag al kunnen volgen. Het zou een ander opvallend nieuwtje van eerder op deze dag weer een hoop meer logica geven. Volgens de BBC zijn personeelsleden van Mercedes namelijk met spoed bij elkaar geroepen om rond 15:00 uur Nederlandse tijd een belangrijke meeting met Toto Wolff en James Allison bij te wonen. Daarin zou het vertrek van Hamilton worden medegedeeld aan het team. Een spoedvergadering die misschien wat onlogisch lijkt wanneer een coureur pas over een jaar vertrekt, maar een stuk logischer kan zijn wanneer een rijder plotseling de renstal verlaat. Later op donderdagmiddag volgt er naar alle waarschijnlijkheid meer duidelijkheid.

UPDATE 15:58

Sky Sports, geposteerd voor de fabriek van Mercedes in Brackley, weet te melden dat de medewerkers van het team te horen hebben gekregen dat Hamilton de formatie inderdaad gaat verlaten. In tegenstelling tot de berichten vanuit Italië, lijkt het 'gewoon' om de eerstgenoemde overgang voor 2025 te gaan. Dat zou betekenen dat Hamilton komend seizoen nog altijd de kleuren van de Zilverpijlen verdedigt.

UPDATE 16:07

De aankondiging rondom de overstap van Hamilton lijkt er op donderdag nog te gaan komen. Volgens berichtgeving van onder meer Sky Sports wordt er om 20:00 uur Nederlandse tijd een statement naar buiten gebracht.