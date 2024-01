Zak Brown, CEO van McLaren, stelt dat niet Red Bull Racing, maar Max Verstappen in 2023 dominant was. Volgens de Amerikaan heeft de budgetcap geholpen om het veld dichter in de buurt van elkaar te brengen en zat de rest niet zover van Red Bull af als het leek door de prestaties van de Nederlander.

In gesprek met Autosport zegt Brown dat volgens hem de budgetcap, die sinds 2021 gebruikt wordt in de koningsklasse, prima werkt in F1. "Ik denk dat de budgetlimiet uitstekend is geweest voor de sport. Het is nog niet perfect, maar ik denk niet dat iets dat zo nieuw is, geen enkele maas in de wet zou hebben." In het eerst jaar gingen Williams, Aston Martin en Red Bull Racing nog in de fout door over de budgetcap te gaan of procedurele fouten te maken, maar in 2022 hield iedereen zich vervolgens wel aan de limiet. De resultaten van 2023 zullen later dit jaar volgen.

Verstappen maakte het seizoen dominant

Brown denkt dat deze budgetcap ervoor zorgt dat het veld niet meer zo verdeeld is en veel teams met elkaar kunnen strijden om de punten en podiumplekken. Volgens Brown was het dan ook niet Red Bull Racing of de RB19 die in 2023 voor een dominant seizoen hebben gezorgd. Dat deden de prestaties van Verstappen. "Max (Verstappen) zorgde ervoor dat dit het meest dominante seizoen ooit door één coureur en team was. Als je Max buiten beschouwing laat, had je voor het eerst vijf teams met zeven of meer podiumplaatsen."

Zelfs tiende team maakte kans op Q3

Brown zag in 2023 tien teams kans maken op Q3. Dit was zeker niet elk weekend zo, maar het wisselde wel per weekend af. Dit is volgens Brown een teken dat het veld dicht in de buurt van elkaar is gekomen. "Ik kan me niet herinneren dat een team dat tiende stond in het constructeurskampioenschap altijd een bedreiging was om in Q3 te komen. We zijn allemaal gewend aan het idee dat het team op P10 drie seconden achter de pole zit. Ik kan je vertellen dat er geen team was waarvan we dachten dat ze geen bedreiging vormden om in Q3 te komen."