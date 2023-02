Remy Ramjiawan

Maandag 13 februari 2023 11:04 - Laatste update: 11:08

Vijf teams moeten hun kleuren voor het nieuwe seizoen gaan onthullen. Aston Martin en McLaren staan voor maandag op de planning. Ferrari volgt op Valentijnsdag, Mercedes kiest ervoor om de presentatie een dag later, op de verjaardag van George Russell te houden en Alpine zal op donderdag als laatste team het doek van de auto trekken.

De overige vijf teams hebben hun presentaties al gehad. Daarbij viel er qua kleurenschema weinig opvallends te melden. Alleen het team van Alfa Romeo heeft voor een nieuwe livery gekozen, in het laatste jaar dat het Italiaanse merk bij Sauber aanwezig is. Red Bull Racing heeft de livery laten zien op vermoedelijk de RB18 en dus moeten we afwachten tot de testdagen, voordat we de daadwerkelijke auto's van het nieuwe jaar kunnen gaan zien.

McLaren

Het team van McLaren zal aankomend jaar met Lando Norris en Oscar Piastri het seizoen ingaan. De renstal uit Woking kende een licht teleurstellend 2022. Het idee was dat Ferrari samen met McLaren in het eerste jaar van het nieuwe reglement met elkaar de dienst zouden gaan uitmaken. Maar daar waar Ferrari met de F1-75 voldeed aan de verwachtingen, moest McLaren vooral de problemen met de MCL36 wegwerken. Het resulteerde in een vijfde plek in het eindklassement en dat moet in 2023 een stuk beter. Het team zal om 18:00 uur Nederlandse tijd de nieuwe auto gaan onthullen en hetgeen is te volgen via GPFans.

Aston Martin

Bij het team van Aston Martin is Fernando Alonso het nieuwe gezicht. Samen met Lance Stroll zal de Spanjaard het team vooruit moeten gaan trekken. De renstal uit Silverstone heeft een ambitieuze langetermijndoelstelling en werkt daar op de achtergrond stevig aan. Een nieuwe windtunnel op het hagelnieuwe complex moet ervoor zorgen dat het team binnen afzienbare tijd kan gaan vechten om de wereldtitel. Daarin sluit Alonso niet uit dat Stroll weleens een gooi naar het kampioenschap kan gaan doen. Voorlopig zal het team zich moeten focussen op het 2023-seizoen en daarin zal het beter voor de dag moeten gaan komen dan in het begin van vorig jaar. Aston Martin heeft met 55 punten de zevende plek in het constructeursklassement weten veilig te stellen. Om 19:00 uur zal Aston Martin de nieuwe bolide gaan presenteren.

