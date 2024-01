We waren nog op één team aan het wachten wat betreft de onthullingsdatum van de nieuwe auto en ook het laatste hokje kunnen we nu definitief invullen. Visa Cash App RB, het team dat vorig jaar nog door het leven ging als AlphaTauri, trekt op 8 februari het doek van de nieuwe bolide.

We moesten er en op wachten, maar de dat waarop de nieuwe wagens gepresenteerd worden zijn nu eindelijk allemaal bekend. De afgelopen weken volgden de bekendmakingen van de teams zich in rap tempo op. Uiteindelijk was het aan het einde alleen nog wachten op de datum van AlphaTauri. Allereerst besloot men om de nieuwe naam aan de buitenwereld te presenteren. Vanaf dit seizoen gaat het zusterteam van Red Bull Racing als Visa Cash App RB door het leven.

Artikel gaat verder onder video

Datum is bekend

De eerste bolide van Visa Cash App RB zal op 8 februari voor het eerst getoond worden aan de buitenwereld, zo maakt het team via de eigen kanalen bekend. Daarmee zal de formatie van Laurent Mekies, met dit jaar Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo in de gelederen, het vierde team zijn dat de wagen gaat presenteren. Het is eerst de beurt aan Stake F1 Team - het voormalige Alfa Romeo - en Williams op 5 februari. Op 7 februari is het de beurt aan Alpine, waarna Visa Cash App RB dus één dag later volgt.