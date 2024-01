Redactie



Lewis Hamilton lijkt nog altijd geen nieuwe vriendin gevonden te hebben en als vrijgezel door het leven te gaan, nadat hij in 2023 vaak samen met Shakira te zien was. De Mercedes-coureur is deze week echter gesignaleerd met het Russische model Irina Shayk.

Het liefdesleven van Hamilton blijft onder veel Formule 1-fans onderwerp van gesprek. De Britse coureur wordt de laatste tijd veelvuldig in verband gebracht met het Russische topmodel Shayk. Hamilton werd na zijn breuk met Pussycat Dolls-ster Nicole Scherzinger ook al in verband gebracht met Rihanna, Rita Ora, Kendall Jenner, Winnie Harlow en nog een aantal andere dames. Vooralsnog blijft witte rook echter uit rondom de zevenvoudig wereldkampioen.

Gespot in Parijs

Vorig jaar zagen we de zevenvoudig wereldkampioen ineens veelvuldig met Shakira verschijnen in het openbaar, maar daar is al lang niks meer over gehoord. Het blijft dus gissen of de Brit momenteel een liefde in zijn leven heeft. Dit keer is hij echter met de eerder genoemde Shayk gespot in Parijs. De Russische is vooral bekend vanwege haar eerdere relatie met voetballer Cristiano Ronaldo. Daar was ze samen mee tussen 2009 en 2015. Hamilton en Shayk werden samen op de foto gezet in de Franse hoofdstad, al gaat men er voorlopig vanuit dat de twee niet op een romantisch vlak samen zijn.