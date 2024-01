Sergio Pérez beleefde een seizoen om snel te vergeten, al begon de Mexicaan nog geweldig aan de jaargang. Vanaf een bepaalde race ging het echter snel bergafwaarts met de teammaat van Max Verstappen. Christian Horner legt uit wat er gebeurde.

Pérez begon geweldig aan zijn 2023-seizoen. De Mexicaanse coureur wist indruk te maken in de eerste vier races van het seizoen en wist tweemaal Verstappen te snel af te zijn tijdens de races in Djedda en Bakoe. Vervolgens ging het seizoen van Pérez snel bergafwaarts en gedurende de tweede seizoenshelft kwamen er steeds meer geruchten over de toekomst van de Mexicaan. Pérez wist onder meer vijf keer op rij niet te kwalificeren voor Q3 en leek over het algemeen gewoon te kampen met een duidelijk gebrek aan vertrouwen in zijn eigen kwaliteiten.

Grand Prix van Miami

Na de race in Bakoe werd er serieus rekening gehouden met een titelstrijd tussen Verstappen en Pérez, maar de Limburger maakte daar in Miami korte metten mee door vanuit het middenveld de van pole startende Pérez met grote overmacht te verslaan. Volgens Horner was het een duidelijke dreun in het vertrouwen van de man uit Guadaljara. "De eerste vier of vijf races waren heel sterk. Het verlies in Miami was een enorme psychologische dreun. Direct daarna maakte hij in Monaco in Q1 een fout", legt de teambaas uit tegenover Motorsport.com.

Te hoge druk

Dat het daarna hard kan gaan met de moraal van een coureur en dat zoiets duidelijk zichtbaar is in de resultaten, is volgens Horner wel duidelijk: "In deze sport is zelfvertrouwen van vitaal belang. Het momentum dat hij opbouwde met winst in Saudi-Arabië en Azerbeidzjan werd serieus geraakt. In Azerbeidzjan had hij een clean sweep, daar won hij de sprint en de Grand Prix." Daarna ging het dus vanaf Miami bergafwaarts: "Hij viel als het ware uit elkaar." Pérez vond kortstondig zijn vertrouwen terug in Zandvoort en Monza, maar daarna ging het weer minder. "Daarna slopen er door de druk die hij zichzelf oplegde jammer genoeg fouten in, maar het is goed om te zien dat hij richting het einde van het seizoen zichzelf weer op wist te krabbelen."