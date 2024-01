Lewis Hamilton zit natuurlijk in de nadagen van zijn loopbaan en de zevenvoudig wereldkampioen kan niet extreem lang meer door in de koningsklasse. Er wordt af en toe vast druk gespeculeerd over een mogelijke opvolger en Peter Windsor komt met een bijzondere optie voor de Zilverpijlen.

Hamilton werd dit seizoen derde in het wereldkampioenschap van de Formule 1 en de zevenvoudig wereldkampioen was blij om de W14 na wederom een teleurstellend jaar achter zich te laten. De Britse coureur hoopt na het mislopen van zijn achtste wereldtitel in 2021 nog altijd vurig om dat recordbrekende aantal van acht titels te bereiken, maar moet dus al drie jaar op rij pas op de plaats maken voor Max Verstappen. Hamilton wist daarnaast sinds zijn zege in Djedda van 2021 geen enkele zege meer te pakken in de koningsklasse.

Nog lang actief?

De Mercedes-coureur zal dan ook blij zijn geweest om het 2023-boek te sluiten en richting de winterstop te gaan. Het wordt natuurlijk maar zeer de vraag of Hamilton in 2024 wél een gooi naar de titel kan doen, want het gat met Red Bull is nog altijd groot en zou zelfs groter kunnen worden over de winter. Mocht de Mercedes komend jaar wederom tegenvallen, is het de vraag hoe lang Hamilton nog actief blijft in de Formule 1. "Ik denk niet dat Lewis nog heel veel langer zal racen als de Mercedes volgend jaar geen geweldige auto heeft", stelt Windsor op zijn YouTube-kanaal.

Leclerc

Er worden natuurlijk al regelmatig de nodige namen genoemd als potentiële kandidaten voor het stoeltje van Hamilton wanneer hij zijn helm aan de wilgen hangt. Windsor doet ook een duit in het zakje en kijkt met een schuin oog naar Maranello: "Dan ga je misschien zien dat Leclerc naar Mercedes gaat als Lewis zijn pensioen vroeg genoeg aankondigt. Ik zeg niet dat hij dat gaat doen, maar als de auto niet goed genoeg is, gaat Leclerc daar misschien heen."