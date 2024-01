De 2024-editie van de Dakar Rally in Saoedi-Arabië zit erop. De twaalfde etappe is verreden en Carlos Sainz heeft met Audi gewonnen bij de auto's. Er was een grote verrassing bij de buggy's, en bij de vrachtwagens reed Martin Macík naar de zege.

Etappe 12 was een proef van 328 kilometer rondom Yanbu en 175 kilometer hiervan was de special stage. Kevin Benavides pakte de dagzege bij de motoren op 1 minuut van KTM-teamgenoot Toby Price. Ricky Brabec maakte een probleemloze dag mee en heeft de Dakar Rally voor de tweede maal gewonnen voor Honda. Ross Branch is tweede geworden. De Hero-rijder had uiteindelijk een achterstand van 10 minuten en 53 seconden. De andere Honda van Adrien Van Beveren completeert de top drie. Bij de quads zat het ook nog dichtbij elkaar, maar het was Manuel Andújar die won met een voorsprong van 7 minuten en 59 seconden op Alexandre Giroud. Het was nóg spannender bij de T4-Buggy's, want daar was het gat tussen de koplopers slechts 2 minuten en 25 seconden na de twaalf etappes. Het is Xavier de Soultrait die zijn leiding wist te behouden om Jérôme de Sadeleer te verslaan.

Verrassing bij T3-Buggy's

Mitch Guthrie had een ruime voorsprong van 25 minuten op Red Bull Team USA-teamgenoot Cristina Gutiérrez bij de start van Etappe 12. De leider bij de T3-Buggy's had het dus rustig aan kunnen doen en dat deed hij ook, maar toch kreeg de Amerikaan pech. Hij verloor maar liefst een uur vanwege een kapotte versnellingsbak. Gutiérrez werd zo de tweede vrouw ooit - na Jutta Kleinschmidt in 2001 - om de Dakar Rally te winnen. Carlos Sainz maakte zulke problemen niet mee en schreef zijn vierde Dakar-zege op zijn naam bij de auto's. Het was zijn laatste kans met Audi, aangezien de Duitse fabrikant zich nu volledig op de Formule 1 gaat richten. Guillaume De Mévius, een debutant in het autoklassement, is tweede geworden voor Sébastien Loeb die in Etappe 11 een kans op de overwinning in rook op zag gaan. Guerlain Chicherit en de Ford van Martin Prokop maken de top vijf af. Tim en Tom Coronel, voor wie dit hun zestiende en vijftiende Dakar was, respectievelijk, zijn 22e geworden in het eindklassement. Maik Willems finisht zijn tiende Dakar op P29.

Podium voor Van den Brink

Aleš Loprais pakte zijn derde etappezege bij de vrachtwagens in Etappe 12 vandaag, terwijl zijn Tsjechische landgenoot Martin Macík de winnaar werd van de Dakar met een voorsprong van bijna twee uur. Mitchel van den Brink heeft het podium bereikt door als derde te eindigen in het klassement achter Macík en Loprais. Janus van Kasteren, de winnaar van 2023, baalt een beetje na een lastige tweede week en is als vierde geëindigd voor De Rooy-Iveco-teamgenoot Michiel Becx. Ben de Groot, Richard de Groot en Pascal de Baar vinden we ook nog in de top tien van het eindklassement. Zes van de deelnemers in de top tien zijn dus Nederlanders - een topprestatie van de mannen en vrouwen uit ons landje, want Gert Huzink is ook nog elfde geworden voor een zeer trotse Anja van Loon die op P12 is gefinisht.