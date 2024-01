Volgens James Allison komt het einde van de dominantie van Red Bull Racing in zicht. De technisch directeur, die deze week zijn contract bij Mercedes heeft verlengd, denkt dat het plafond qua snelheid is bereikt en wijst naar het veld dat in 2023 een stuk dichter bij elkaar zat.

Daar waar Red Bull Racing met het nieuwe reglement uit de startblokken schoot, kwam Mercedes juist van een koude kermis thuis. Zo was de W13 geen gemakkelijke auto om te besturen, wel wist George Russell er nog een Grand Prix mee te winnen. De W14 was niet veel beter en halverwege het jaar kwam er een nieuwe versie op de grid. Ook die bolide was niet wat het team voor ogen had en alle pijlen zijn gericht op de W15. Toch is de benchmark nog altijd Red Bull Racing, maar Allison stelt bij Motorsport.com dat dit weleens snel zou kunnen eindigen.

Plafond bereikt?

Achter de schermen is het team uit Brackley bezig met de W15 en Allison wijst naar veelbelovende signalen. "We hopen dat we goed werk hebben geleverd met de nieuwe auto en dat we enkele van de tekortkomingen hebben aangepakt die vorig jaar zo duidelijk zichtbaar waren." Ook vestigt hij zijn hoop op de reglementen: "Er is ook een klein beetje dat in ons achterhoofd nestelt, namelijk dat de regels zelf een veel duidelijker bovengrens hebben voor de hoeveelheid rondetijd die deze auto's kunnen produceren. Het is een veel duidelijkere bovengrens dan bij de oudere generatie auto's, waarbij hoe meer aandacht je ze gaf en hoe meer arbeid je erin stopte, ze steeds sneller werden, schijnbaar eindeloos."

Veld komt dichter bij elkaar

Of het schrale hoop is, dat zal moeten blijken tijdens de seizoensstart in Bahrein. Om zijn punt kracht bij te zetten wijst Allison naar het verloop van het 2023-seizoen, waarbij het veld in zijn ogen steeds dichter bij elkaar kwam. "Ik denk dat als je naar vorig jaar kijkt, zie je vanaf het begin van het seizoen tot het einde van het seizoen, hoewel de dominantie van Red Bull bijna compleet was en ze er zelfs in de laatste race van het jaar niet kwetsbaar uitzagen, als je naar het grotere plaatje kijkt, zie je dat dit een grid is die geleidelijk samendrukt."