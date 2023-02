De tien jaar van Lewis Hamilton bij Mercedes gerangschikt

Ben Rudd & Remy Ramjiawan

Eind 2012 maakte Lewis Hamilton de overstap naar het team van Mercedes. Vriend en vijand vroegen zich af of de Brit wel de juiste stap had gemaakt. McLaren was destijds nog een topteam en Mercedes had zichzelf nog niet bewezen. Zo'n tien jaar later kunnen we stellen dat de overstap een succes is geweest en GPFans rangschikt de jaren van Hamilton bij Mercedes.

TV-presentator Jeremy Clarkson vergeleek de beroemde overstap van Hamilton van McLaren naar Mercedes met de overstap van Manchester United naar West Ham United. Niets leek erop dat Mercedes het topteam zou worden, zoals we dit vandaag de dag kennen. Toch bleek vanaf 2014 dat de renstal uit Brackley het beste haar huiswerk had gedaan en met grote overmacht wist het team destijds beslag te leggen op de wereldtitels.

10. 2022 - Zesde plek in het kampioenschap

Niet helemaal de schuld van Hamilton, maar door de problemen met de W13 van Mercedes was het team te langzaam om Ferrari en Red Bull Racing uit te dagen. Experimenten met de afstelling aan het begin van het jaar verzachten zijn verlies op George Russell in het klassement, maar voor het eerst in zijn Formule 1-carrière geen overwinningen of pole positions in het jaar, is genoeg om het afgelopen seizoen als het minste jaar van de Brit bij Mercedes te zien.

9. 2013 - Vierde plek in kampioenschap

In zijn eerste seizoen bij Mercedes eindigde Hamilton met een raceoverwinning en vijf podiumplaatsen. De hoge bandenslijtage was het hele jaar door een beperkte factor voor Mercedes. De Grand Prix van Spanje was het dieptepunt voor de renstal en het beperkte de kansen van de inmiddels zevenvoudig kampioen.

8. 2016 - Tweede positie in kampioenschap

Een klassiek seizoen en geen seizoen waarin Hamilton het slecht deed. Zijn rivaliteit binnen het team met Nico Rosberg bereikte een hoogtepunt en twee afzonderlijke botsingen, in Spanje en Oostenrijk, benadrukten het verhitte karakter van de strijd. Het leek erop dat Hamilton de voorsprong van Rosberg in de slotfase van het jaar zou verkleinen, maar motorpech in Maleisië maakte een einde aan zijn aanval. De Duitser hield stand voor zijn eerste en enige wereldtitel.

7. 2017 - Wereldkampioen

De eerste van de zes kampioenschappen in onze lijst, was misschien wel de minst spectaculaire. Nieuwe teamgenoot Valtteri Bottas kon niet de hoogte bereiken die Nico Rosberg wel haalde, waardoor Ferrari's Sebastian Vettel de belangrijkste rivaal van Hamilton bleef. Negen overwinningen en dertien podiumplaatsen stelden Hamilton in staat om zijn vierde kampioenschap te halen en comfortabel af te sluiten met 46 punten voorsprong.

6. 2018 - Wereldkampioen

Een vergelijkbaar verhaal een jaar later, met Vettel weer als de belangrijkste aanvaller. Elf overwinningen laat het doen lijken alsof het een makkelijk klusje voor Hamilton was. Maar in werkelijkheid was Vettel een taaie tegenstander, die de race om de titel leidde voor zijn crash tijdens de Grand Prix van Duitsland. In de tweede helft van het seizoen liet Hamilton zijn dominantie gelden en pakte kampioenschap nummer vijf.

5. 2014 - Wereldkampioen

De eerste titel die Hamilton in dienst van Mercedes wist te pakken, werd uiteindelijk ook wel een klassieker. De winstmarge van 70 punten op teamgenoot Rosberg is scheefgetrokken door de seizoensfinale met dubbele punten, en de strijd tussen de twee was gedurende het hele seizoen intens. De Grand Prix van Bahrein van dat seizoen is een moderne klassieker, waarbij Hamilton zichzelf moest pushen om zijn voormalige kartteamgenoot op afstand te houden.

4. 2019 - Wereldkampioen

Hoewel het Formule 1-seizoen 2019 misschien lijkt op één van de 'gemiddelde' dominante seizoenen van Hamilton, brak hij destijds het record voor het behalen van de meeste punten in een Formule 1-seizoen met 413, een cijfer dat vorig jaar werd gebroken door Max Verstappen. Het was opnieuw een ongelooflijk jaar met elf overwinningen en zeventien podiumplaatsen in een jaar waarin zowel Ferrari als Red Bull als uitdagers naar voren kwamen. De afnemende dominantie van de Mercedes werd bewezen door het feit dat Hamilton slechts vijf pole positions pakte, maar dat wist hij tijdens de races weer goed te maken.

3. 2015 - Wereldkampioen

Waarom staat 2015 zo hoog op de lijst? Hamilton won meer dan de helft van de races op de kalender en eindigde slechts twee keer buiten het podium. Zijn winstmarge van 59 punten op teamgenoot Rosberg onderstreepte de pure dominantie van Hamilton over het hele jaar.

2. 2020 - Wereldkampioen

Het jaar dat werd ingekort door de Covid-19 pandemie. Red Bull en Ferrari dachten destijds klaar te zijn om een heel jaar lang voor de titel te strijden, de Brit liet het kaas niet van zijn brood eten. Er werden slechts zeventien races gereden dat seizoen, Hamilton won er elf en dat terwijl hij de voorlaatste race van het jaar miste door Covid. En dat alles terwijl hij zijn campagne voor gelijkheid en inclusiviteit in de Formule 1 en de maatschappij in het algemeen opvoerde, waarmee hij bewees dat zijn prestaties op de baan niet onderdoen voor die buiten de baan.

1. 2021 - Tweede in het kampioenschap

Hij heeft het wereldkampioenschap misschien niet gewonnen, maar we zullen Hamilton misschien nooit meer zo'n hoog niveau zien bereiken als in 2021. Verstappen en Hamilton waren het hele seizoen met elkaar bezig en moesten elkaar te snel af zijn. Het duo stak dan ook met kop en schouders boven het veld uit en hoewel de Red Bull een lange tijd de te kloppen auto was, behaalde Hamilton acht zeges, twee minder dan Verstappen.

