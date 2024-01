Brian Van Hinthum

Het team van Mercedes hoopt in 2024 hogere ogen te gooien dan in het vorige seizoen en men wil de strijd weer aangaan met Red Bull Racing. Volgens James Allison zijn de eerste voortekenen goed en is het probleem met de lastige achterkant verholpen in de W15.

Richting het einde van het seizoen werd het gat wel wat kleiner, maar Duitse formatie bleef kwakkelen en sloot het jaar af zonder overwinning. De tweede plek in het wereldkampioenschap werd in Abu Dhabi wél veiliggesteld. Inmiddels zijn we natuurlijk alweer in 2024 aanbeland en dat wordt een jaar waarin de formatie van Toto Wolff opnieuw probeert aan te haken bij het team van Mercedes. De strijd met Red Bull moet hervat worden, vindt men bij de Zilverpijlen.

Verschillende emoties

Daarvoor moet men in ieder geval een betere auto ontwikkeld hebben in de winter. Technisch directeur Allison, die op donderdag zijn contract bij Mercedes verlengde, krijgt van Motorsport.com de vraag hoe het vertrouwen ligt bij het team vanuit de simulator. "Het is op dit moment in het jaar onmogelijk om anders te zijn dan bezorgd, gepaard met enthousiasme, maar ook weer met angst. Dat zijn standaard de gevoelens die je hebt", stelt de technische voorman.

Niet rustig slapen

Volgens Allison is dat ook zo bij andere teams, zelfs als je het seizoen daarvoor 21 van de 22 mogelijke overwinningen hebt gepakt: "Ik kan me goed voorstellen dat het bij Red Bull, na en jaar met zulke geweldige prestaties, ook zo is. Ze liggen echt niet rustig in bed. Niemand weet namelijk wat de andere teams zullen leveren. We hebben echter wel goede hoop dat een paar hatelijke eigenschappen van de achterkant nu een stuk vriendelijker voor ons gaan zijn en het besturen van de auto gemakkelijker wordt."