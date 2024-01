Remy Ramjiawan

Dinsdag 16 januari 2024 11:56 - Laatste update: 12:01

Het team van Mercedes heeft Doriane Pin aangesteld voor de F1 Academy. De twintigjarige Franse Pin zal uitkomen voor Prema en wist afgelopen jaar hoge ogen te gooien in het World Endurance Championship met een podiumplek tijdens de 1000 mijl van Sebring als absolute hoogtepunt.

De F1 Academy zal in 2024 starten aan het tweede jaar van het kampioenschap. Marta Garcia mag zich de allereerste kampioen van de klasse noemen en dat wist de Spanjaard te behalen met het team van Prema. Pin zal in 2024 worden gesteund door Mercedes en zal voor hetzelfde team gaan uitkomen.

'Kan niet wachten'

"Een nieuw hoofdstuk begint, en ik ben trots om deze volgende stap te zetten in zo'n prestigieus team en met het Iron Dames-project. Ik ben dankbaar voor hun vertrouwen en vereerd om voor hun kleuren te racen. De overstap naar eenzitters was een duidelijk doel voor mijn carrière, en in deze omgeving zijn is een geweldige stap. Ik werk heel hard om het hoogste niveau in deze sport te bereiken, en ik kan niet wachten om te gaan racen", zo laat Pin weten over de stap.

7 countries. 3 continents 🙌

F1 Academy is going global 🌎

Season 2 loading...



Hit save on the 2024 F1 Academy calendar. 💾#F1Academy pic.twitter.com/yYrR7PLwHv — F1 Academy (@f1academy) October 17, 2023

'Doriane heeft indruk gemaakt'

Mercedes-teambaas Toto Wolff is blij met het talent aan boord. "Doriane is een adembenemend talent en we zijn verheugd om onze deelname aan de F1 Academy te starten met haar als onze gekozen coureur. We hebben haar ontwikkeling in de afgelopen jaren nauwlettend gevolgd, aangezien ze consistent indruk heeft gemaakt", aldus Wolff.