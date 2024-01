Jan Bolscher

Zondag 14 januari 2024 10:49

Daniil Kvyat heeft uit de doeken gedaan dat Red Bull-topman Helmut Marko een harde leermeester kan zijn. Zo ontving de Rus ooit een telefoontje met de boodschap dat als hij het de volgende race niet beter zou doen, hij zijn spullen kon pakken.

Kvyat maakte zijn debuut in de Red Bull-familie in 2013, als testcoureur voor zusterteam Toro Rosso (inmiddels AlphaTauri). Het jaar hierop mocht de inmiddels 29-jarige coureur fulltime plaatsnemen achter het stuur, vanwege de promotie van Daniel Ricciardo naar het grote Red Bull Racing. Hier maakte hij indruk. Ondanks dat hij het qua punten af moest leggen tegen teammaat Jean-Eric Vergne, werd in 2015 ook Kvyat namelijk gepromoveerd naar Red Bull Racing. Als teammaat van Ricciardo had hij het echter lastig, en na de Grand Prix van Rusland in 2016, werd hij teruggestuurd naar Toro Rosso. Max Verstappen bewandelde de omgekeerde weg.

Telefoontje van Helmut Marko

In gesprek met Lights to Flag, vertelt Kvyat dat Helmut Marko - verantwoordelijk voor de line-ups van Red Bull Racing en AlphaTauri - een harde leermeester kan zijn. "Helemaal in het begin was het zwaar, en ik kreeg een telefoontje van Helmut. Hij zei: 'Weet je wat, als je het de volgende race niet beter doet, denk ik dat we klaar zijn hier.'", klinkt het. "Ik had zoiets van: 'Wow, oké.' Ik stond al onder veel druk. Helmut vertelde mij dat ik in Hockenheim voor Carlos [Sainz] moest eindigen. Ik zei: 'Oké, maar pas dan alsjeblieft de auto aan naar mijn voorkeuren', want de set-up was de set-up en daar moesten we het mee doen."

Ontslag, rentree, ontslag

Kvyat vervolgt: "We pasten het aan en dat werkte heel goed. Ik weet nog dat ik Carlos versloeg in de kwalificatie en voor hem stond in de races. Ik denk dat dat is wat Helmut aan mij waardeerde, want hij dacht: 'Oké, als ik hem kan zeggen dat hij ontslagen wordt en hij nog steeds dit werk kan doen, dan is het goed.' Kvyat werd uiteindelijk eind 2017 ook bij Toro Rosso opzij geschoven, maar in 2019 keerde hij terug bij het team. De Rus verreed zijn laatste seizoen in de Formule 1 in 2020.