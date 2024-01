Lars Leeftink

Max Verstappen is nog lang niet bezig met stoppen en kan zich momenteel geen wereld voorstellen waarin hij niet bezig is met autosport. Toch kan hij zich ook een leven als wielrennen niet voorstellen, een sport die volgens de Nederlander nog veel zwaarder is dan de autosport.

Verstappen groeide op in Limburg, waar hij uiteindelijk het grootste gedeelte van zijn jeugd heeft doorgebracht. In gesprek met Formule 1 Magazine zegt Verstappen dat hij zich, ondanks dat hij in België geboren is en in Monaco woont, zeker nog een Limburger voelt. “Absoluut! Ik kan me niet met een andere regio dan Limburg vereenzelvigen. Ik ben een Limburger en geen Brabander of Amsterdammer.”

Wielrennen en autosport

Het gaat vervolgens over Tom Dumoulin, die gestopt is met het wielrennen, omdat hij de motivatie niet meer kon vinden om door te gaan. Volgens Verstappen zijn wielrenners en het zijn van een coureur twee compleet verschillende dingen. “Wielrennen is wat dat betreft ook wel heel extreme sport, hoe je daarvoor moet leven. Dat zou ik zelf in ieder geval niet kunnen. Het is veel eenzamer dan Formule 1. Ik zie ze veel in Monaco, al die wielrenners met een trainingsplan. En daar gaan ze, vijf of zes uur fietsen per dag. Ik zou dat echt niet kunnen opbrengen. Als ik bijvoorbeeld zelf ga hardlopen, doe ik dat met mijn vaste trainer. Ik heb écht iemand nodig om goed te trainen. Alleen zou ik het niet redden. Wielrenners vormen natuurlijk vaak groepjes, maar in de regel doen ze veel alleen. Daar heb ik veel respect voor.”

Leven zonder autosport

Verstappen denkt nog lang niet aan sport, maar weet ook dat hij niet tot zijn 74ste aanwezig zal zijn in de paddock. De vraag is dan of Verstappen zich al een leven zonder autosport voor kan stellen. “Dat kan in theorie, maar nee, op dit moment kan ik me dat niet voorstellen. Ik zit er nu nog middenin en we zijn met van alles bezig, ook met Verstappen.com Racing. We zien het allemaal wel wat de komende jaren brengen. Maar geloof me, op mijn 74e komen we elkaar in de paddock niet meer tegen.”