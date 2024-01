Vincent Bruins

Etappe 6 van de 2024-editie van de Dakar Rally werd op de vrijdagochtend vervolgd. Vandaag werd het tweede deel van de listige en zware marathonproef van 48 uur verreden. Sébastien Loeb heeft de Audi's weten te verslaan, terwijl Janus van Kasteren de overwinning bij de vrachtwagens uit zijn handen ziet glippen.

De zesde etappe was een route van 766 kilometer, waarvan 532 kilometer special stage, rondom Shaybah. Het eerste deel werd dus op donderdag verreden tot 16:00 uur lokale tijd. Waar je als deelnemer op dat moment was, daar moest je stoppen en slapen onder de Saoedische sterrennacht. De twee- én de vierwielers mochten hun motoren om 07:00 uur weer starten. Adrien Van Beveren won de proef bij de motoren voor, vier minuten voor Toby Price. Ricky Brabec kwam als derde over de streep en heeft de leiding in het klassement afgepakt van Ross Branch die vijfde werd. Het verschil tussen de twee is slechts 51 seconden na 27 uur. Manuel Andújar verloor de etappezege bij de quads op slechts 9 seconden van Alexandre Giroud, maar hij leidt het klassement nog met een gat van 20 minuten. Eryk Goczał scoorde zijn vierde etappezege bij de T3-Buggy's en heeft een ruime voorsprong van een uur op Mitch Guthrie. Bij de T4-Buggy's is het veel spannender. Etappewinnaar Xavier de Soultrait heeft het gat naar klassementsleider Yasir Seaidan gedicht tot vijf en een halve minuut. Daartussenin zit nog Sara Price op drie minuten achterstand van Seaidan.

Al-Attiyah valt weg

Na de zware crash van klassementsleider Yazeed Al-Rajhi en het kapotte hydraulische systeem van Stéphane Peterhansel is er nóg een koploper in de problemen geraakt bij de auto's: vijfvoudig Dakar-winnaar Nasser Al-Attiyah. De ophanging linksvoor breekt af van zijn Prodrive Hunter na 530 kilometer. De Qatarees verliest drie uur en doet niet meer mee in de strijd om de overwinning. De andere Prodrive Hunter van Sébastien Loeb doet het wel goed. Hij verslaat de Audi's van Carlos Sainz en Mattias Ekström voor zijn tweede etappezege van het evenement, ondanks problemen met het differentieel. Het is echter Sainz die aan de leiding gaat in de tussenstand, 20 minuten voor Ekström en een half uur voor Loeb. Lucas Moraes vinden we op de vierde positie op meer dan een uur achterstand. Tim en Tom Coronel sloten de 48-uursetappe grotendeels probleemloos af als 29e, vier posities voor Maik Willems.

Zwaarste etappe ooit

De vrachtwagens hadden het ontzettend zwaar tijdens de marathonproef in het Lege Kwartier en de gaten waren dan ook relatief gezien enorm. Martin Macík domineerde de 48-uursetappe en neemt een voorsprong van maar liefst 1 uur en 16 minuten op zijn Tsjechische landgenoot Aleš Loprais. De Praga van laatstgenoemde werd derde op de proef. Tweede was Mitchel van den Brink die opklimt naar de derde stek in het klassement op 1 uur en 50 minuten achterstand. Janus van Kasteren, die tot de marathonetappe op kop lag in de tussenstand, werd vierde, maar is wel een volle drie uur kwijtgeraakt. "Ik heb nog nooit zoiets zwaars meegemaakt", zei hij dan ook aan de finish. Zijn De Rooy-Iveco lag vandaag een keer op zijn kant. Wie ook over de kop ging, was de truck van William de Groot, en dat gebeurde nadat hij zelf andere deelnemers had geholpen. Vick Versteijnen sloot de top vijf af in Etappe 6 voor Richard de Groot. Michiel Becx werd achtste op 5 uur achterstand na het vervangen van de stuurstang. Nog niet iedereen is aan de finish gekomen, dat is hoe groot de uitdaging is in de Saoedische duinen. Pascal de Baar, Anja van Loon en Martin van den Brink zijn door problemen allemaal veel tijd kwijtgeraakt.

Na de 48-uursetappe vertrekken de deelnemers naar de hoofdstad Riyad voor een welverdiende rustdag.