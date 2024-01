Brian Van Hinthum

Vrijdag 12 januari 2024 19:17

Elk seizoen zien en horen we natuurlijk op de socials weer hoe teams voor het eerst de motoren van de nieuwe bolides start. Een mooi moment voor de vele medewerkers die hard aan het project van een nieuwe auto werken. Dit jaar is de eer van eerste team dat dit doet voor Alpine.

We zijn inmiddels in 2024 aanbeland en dat betekent dat we ons langzaam maar zeker mogen gaan verheugen op het nieuwe seizoen. Na de vakanties voor de medewerkers, wordt er op de fabrieken hard gewerkt aan de nieuwe motoren en wagens voor dit seizoen. Bij Alpine liggen ze in ieder geval op schema. Het team hoopt in ieder geval een beter jaar te gaan draaien dan in 2023. Het ooit zo sterke team kwam niet verder dan een grijze zesde plaats in het wereldkampioenschap met 120 punten. De afstand op Aston Martin op de vijfde plek [280 punten] en Williams op de zevende plek [28 punten] bleek groot.

Artikel gaat verder onder video

Eerste team

Tijd voor beterschap dus, ook als het gaat om de betrouwbaarheid. Zo was Esteban Ocon samen met Logan Sargeant de coureur die het vaakst uitviel: zeven keer. Pierre Gasly haalde drie maal de finishvlag niet. De Fransen zijn voor 2024 in ieder geval de winnaar als het gaat om het voor het eerst starten van de motor. Zij zijn het eerste team dat de nieuwe motor voor dit jaar heeft gestart en dat wordt vanzelfsprekend gedeeld op de social media.