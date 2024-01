Dakar 2024: Al-Attiyah wint Etappe 5, zeven Nederlanders in de top tien

Vincent Bruins

Woensdag 10 januari 2024 20:44

De deelnemers van de 2024 Dakar Rally zijn aangekomen in het Lege Kwartier, de woestijn die vijftien keer groter is dan Nederland. Nasser Al-Attiyah pakte in Etappe 5 dan eindelijk zijn eerste dagzege, terwijl een aantal grote namen voor een aparte strategie kozen. Veel Nederlanders maakten bij de vrachtwagens een prima dag mee, maar niet klassementsleider Janus van Kasteren.

De vijfde etappe ging van Al-Hofuf naar Shaybah, een route van 727 kilometer. Met een lengte van 118 kilometer was dit de kortste special stage van de rally, maar ook een van de meest uitdagende. Pablo Quintanilla was op zijn Honda de winnaar bij de motoren, 37 seconden voor teamgenoot Adrien Van Beveren en 99 seconden voor de KTM van Toby Price. José Ignacio Cornejo had het lastig en werd dertiende vandaag. De Chileen is de leiding in het klassement weer kwijtgeraakt aan Ross Branch die de zesde tijd klokte. Marcelo Medeiros sleepte zijn derde etappezege binnen bij de quads en maakte drie minuten goed op klassementsleider Manuel Andújar. Francisco López Contardo won in de klasse voor de T3-Buggy's, maar Eryk Goczał heeft nog altijd een ruime voorsprong van een half uur. Bij de T4-Buggy's verloor klassementsleider Gerard Farrés Güell meerdere uren na een flinke crash. Jérôme de Sadeleer ligt nu eerste in de tussenstand, terwijl Xavier de Soultrait de etappezege pakte.

Artikel gaat verder onder video

Bizarre strategie

Al-Attiyah heeft al vijf keer de Dakar Rally gewonnen, maar in de editie van 2024 had de Prodrive Hunter-coureur steeds kleine probleempjes - dan weer een lekke band, dan weer een navigatiefoutje. Hij moest tot de vijfde dag wachten om zijn eerste etappe bij de auto's te winnen. De Qatarees werd op de voet gevolgd door de Toyota's van Guerlain Chicherit, Juan Cruz Yacopini, Yazeed Al-Rajhi en Guillaume De Mévius. Een aantal grote namen vonden we niet in de buurt van de top tien, zoals de Audi's van Carlos Sainz en Stéphane Peterhansel. Zij kozen ervoor expres wat langzamer te rijden voor een slecht resultaat, want de uitslag van deze proef bepaalt de volgorde waarin de deelnemers worden weggestuurd voor de start van de 48-uurs marathonetappe van donderdag en vrijdag. Als je een etappe moet openen, dan ben je vaak in het nadeel. Je kan dan bijvoorbeeld geen sporen volgen. Sébastien Loeb besloot expres een waypoint te missen en een tijdstraf te incasseren, ook voor een slecht resultaat. Al-Rajhi leidt het klassement, negen minuten voor Al-Attiyah en elf minuten voor Sainz. Tim en Tom Coronel werden vandaag netjes 34e op de proef, een kwartiertje achter Al-Attiyah. Maik Willems moest het doen met P46 in Etappe 5.

OOK INTERESSANT: McLaren gaat "technische risico’s" nemen om Red Bull Racing in 2024 in te halen

Zeven Nederlandse truckers in de top tien

De nummers één en twee bij de vrachtwagens maakten een baaldag mee in Etappe 5. Van Kasteren verloor zo'n 25 minuten, toen zijn De Rooy-Iveco vast kwam te staan in de duinen na een motorstoring met een versnellingsbakprobleem tot gevolg. Zijn rivaal Aleš Loprais moest ondertussen maar liefst 40 minuten toegeven op de etappewinnaar en dat was die andere Tsjech, Martin Macík. Het was verder een succesvolle dag voor de Nederlandse truckers. Mitchel van den Brink kwam aan op de tweede positie voor Vick Versteijnen, Pascal de Baar, Gert Huzink en Willem de Groot. Anja van Loon en Van Kasteren completeerden de top tien. Laatstgenoemde heeft nog de leiding in het klassement in handen, 22 minuten voor Macík en 26 minuten voor Loprais. De Baar en Van den Brink strijden om de vierde stek in de tussenstand. De Dakar-deelnemers maken zich nu klaar voor de zesde etappe, de marathonproef van 48 uur die op donderdag en vrijdag wordt gehouden.