VIDEO | Ferrari GT-teambaas over 'briljante' test Max Verstappen

Redactie

Maandag 8 januari 2024 14:48

Max Verstappen is niet alleen snel in een Formule 1-auto, zo bleek vorige maand tijdens een test waarin de Nederlander een aantal GT-auto's onder zijn hoede nam. Emil Frey Racing-teambaas Lorenz Frey-Hilti zag de Limburger zijn rondjes rijden en trekt zijn conclusie: "Hij kan snel zijn in alles met vier wielen." Bekijk de video hieronder of op YouTube.