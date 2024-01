Brian Van Hinthum

Helmut Marko lijkt langer door te gaan in de Formule 1. Volgens verschillende bronnen heeft de man uit Graz zijn krabbel gezet onder een nieuw contract voor drie seizoenen, waarmee er een einde aan de geruchten over een pensioen op korte termijn lijkt te komen.

Marko is één van de grote motoren achter het Red Bull Racing-project en de man die Max Verstappen naar de Formule 1 bracht. Marko is al tijden lang de adviseur van het energiedrankjesteam en de man uit Graz speelt dan ook een belangrijke rol in alles wat er achter de schermen gebeurt bij het team van Max Verstappen. Hij wordt met zijn tachtig jaar op de teller natuurlijk ook een dagje ouder, al weerhoudt hem dat er niet van om de hele wereld over te vliegen voor zijn geliefde Red Bull.

Eerdere woorden

Recent liet hij nog in gesprek met OE24 weten dat hij van plan is om langer door te gaan bij de Oostenrijkse formatie en nog niet aan zijn pensioen te denken: "Ja, alles gaat gewoon door zoals we gepland hadden. Als ik alles te gek vind wat op mij af zou komen, dan zou het moeilijk zijn. Ik zeg vooral tegen mezelf dat Australië prachtig is en ik uitkijk naar de reis naar Melbourne. Van vrijdag 11:00 uur tot en met zondagavond ben ik bezig met mijn Red Bull-werk en daar heb ik heel veel plezier in."

Nieuw contract

De Oostenrijker lijkt nu dus de daad bij het woord te gaan voegen. Volgens verschillende bronnen, waaronder PlanetF1, Formula.hu en Motorsport-Magazine, weten te melden dat de voorman van het team zijn contract bij Red Bull met drie jaar heeft verlengd. Zijn belangrijke rol binnen het team van Verstappen lijkt voorlopig dus nog even ingevuld te worden, iets waar ook de Nederlander blij mee zal zijn. Wél is het nog wachten op een officiële mededeling vanuit Red Bull zelf.