Brian Van Hinthum

Vrijdag 29 december 2023 08:58

De feestdagen zitten er inmiddels op en de coureurs hebben mogen genieten van wat welverdiende tijd met familie en vrienden. De Formule 1 is nog even zo vriendelijk geweest om de activiteiten van de heren allemaal op een rijtje te zetten.

De winterstop is na de Grand Prix van Abu Dhabi in volle gang en momenteel zijn alle coureurs en medewerkers uitgevlogen richting hun vrienden en families om daar samen de feestdagen door te brengen. Verdiend natuurlijk, want de heren werden dit jaar weer de hele wereld over gevlogen met een bomvol schema. Er werden maar liefst 22 races gereden en het was dan ook duidelijk richting het einde van het seizoen dat bij veel medewerkers, teams en rijders de pijp leeg was.

Artikel gaat verder onder video

Kelly Piquet en Roscoe

En dus begon de verlangde winterstop, waarin iedereen weer tijd kon door brengen met familie. Het wordt door alle coureurs verschillend ingevuld. Zo was Max Verstappen richting Brazilië afgereisd om daar met vriendin Kelly Piquet de feestdagen door te brengen en een bruiloft de bezoeken. Lewis Hamilton genoot tijdens de kerst voornamelijk van zijn trouwe viervoeter, Roscoe. Valtteri Bottas was 'down under' om daar met zijn vriendin de feestdagen te vieren.