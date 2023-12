Redactie

Dinsdag 19 december 2023 07:59

Lewis Hamilton is doorgaans niet vies van het dragen van een bijzondere "modieuze" outfit wanneer hij de Formule 1-paddock op donderdag tijdens een weekend betreedt. De Formule 1 zelf zette alle bijzondere outfits van de zevenvoudig wereldkampioen op een rij.

Hamilton en mode zijn binnen de Formule 1-paddock inmiddels onlosmakelijk aan elkaar verbonden. De Mercedes-coureur houdt zich buiten zijn raceactiviteiten om regelmatig bezig met fashion, zo is de Brit af en toe aanwezig bij grote mode-evenementen over de hele wereld. Zijn liefde voor mode neemt hij graag mee richting zijn andere liefde, de racerij. Doorgaans verschijnt Hamilton in bijzondere kledij op het circuit voor een sessie of media-dag, iets waar sommige fans enorm van kunnen genieten. Andere fans genieten er dan weer wat minder van.

Dit jaar verscheen hij onder meer in een glitterpak, een speciale Brazilië-outfit en een speciale Tommy Hilfiger-verschijning. De Formule 1 heeft uiteindelijk de meest bijzondere outfits van de 38-jarige Hamilton op een rij gezet en verwerkt in een speciale post.