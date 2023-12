Brian Van Hinthum

George Russell kende in 2023 ineens een veel lastiger jaar dan in 2022, toen de nieuwbakken Mercedes-coureur zelfs teamgenoot Lewis Hamilton wist te verslaan. Jacques Villeneuve denkt wel te weten waarom het komt dat de Britse jongeling zich zo makkelijk kon meten met de zevenvoudig wereldkampioen in zijn eerste seizoen.

Na een geweldig eerste jaar bij het team van Mercedes waarin Russell meteen liet zien waar hij allemaal toe in staat is, ging het in 2023 een stuk minder voor de wind bij de jonge coureur. In 2022 eindigde hij 35 punten voor Hamilton in het wereldkampioenschap en pakte hij een knappe vierde plek in de eindstand. Bovendien won hij de eerste race uit zijn loopbaan, nadat hij op Interlagos in een uitstekend Mercedes-weekend wist toe te slaan. Dat terwijl Hamilton dat weekend tweede werd.

De nieuwe jongen

Eén seizoen later ging het allemaal een stuk minder vanzelf bij Russell en sloot hij het seizoen teleurstellend als achtste af, daar waar Hamilton tweede werd. Villeneuve probeert in gesprek met PlanetF1 de vinger op de zere plek te leggen. "Het is verrassend. Vorig jaar kwam hij als een rookie in het team, de nieuwe jongen van Williams. Het enige dat hij moest doen was Lewis verslaan. Hij hoefde zich niet te focussen op het gaan voor overwinningen. Het was dus een stuk gemakkelijker voor hem", stelt de Canadees.

Rollen omgedraaid

Villeneuve vervolgt: "Lewis moest reageren op het verliezen van een wereldkampioenschap het jaar ervoor. Daarnaast had hij ineens een auto die niet gemakkelijk kon winnen. Ik denk dat dat hem de kop kostte. Hij had tijd nodig om te reageren. Dit jaar was het een beetje omgedraaid. Lewis kwam terug en realiseerde hij dat hij te werk moest gaan zoals hij op het begin van zijn carrière deed. Dat heeft de balans een beetje veranderd. George dacht dat hij nu voor Lewis lag en kon vechten en één van de winnaars was. Dat heeft hij mindset veranderd."