Zo zien de vakanties van de F1-coureurs eruit

Redactie

Vrijdag 15 december 2023 09:39 - Laatste update: 10:05

De relatief korte winterstop van het 2023-seizoen is aangebroken. Het Formule 1-circus heeft na de race in Abu Dhabi haar koffers gepakt en zal weer verschijnen bij de teampresentaties en natuurlijk ook de testdagen die op 21 februari in Bahrein gaan beginnen.

Het Formule 1-seizoen telde maar liefst 22 races en al tijdens het seizoen waren er diverse coureurs die vertelden dat dit toch wel haar tol eiste. Daar hoeven de coureurs even niet aan te denken, want in de komende weken staat de vakantie op het programma.

Artikel gaat verder onder video

Vakantiekiekjes

Voor Max Verstappen en Sergio Pérez stond er deze week een heugelijke gebeurtenis op het programma. Zo werden de titels gevierd in Milton Keynes.

When Max heard that we were LIVE... 🤸‍♀️ pic.twitter.com/VbTKFzL17n — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) December 13, 2023

𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐒 🏆🏆🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/Ma4u6Qc69r — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) December 13, 2023

Lewis Hamilton is sinds 2022 gedeeltelijk de eigenaar van NLF-club de Denver Broncos en bracht deze week een bezoekje.