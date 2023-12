Remy Ramjiawan

Vrijdag 15 december 2023 09:01 - Laatste update: 09:15

Tweevoudig Porsche Supercup-kampioen Larry ten Voorde is naast zijn eigen racecarrière ook bezig met de volgende generatie. De Tukker legt in gesprek met GPFans uit hoe hij middels de Larry ten Voorde Driver Academy de nieuwe generatie opleidt en wat er bij komt kijken om niet alleen de top te halen, maar er ook te blijven.

Ten Voorde heeft in 2023 net naast zijn derde titel gegrepen in het Porsche Supercup-kampioenschap. Toch is de prijzenkast wel aangevuld, want de titel van de Carrera Cup Italië is veroverd. Daarnaast kan Ten Voorde ook veel voldoening halen uit het opleiden van nieuwe racetalenten. De Tukker heeft zelf diverse titels weten te pakken en weet daarom wat er nodig is om de top van de autosport te bereiken.

Larry ten Voorde Driver Academy

Ten Voorde legt uit hoe het traject werkt. "We pakken een startpunt en twee of drie jaar later is het evaluatiepunt, waarbij we bepalen of we met elkaar doorgaan. Daar tussen zit dan een heel traject met simulatoren, fitness en dat is echt een soort van... dagelijks ben je dan met die jongens bezig. Om aan de top te komen, daar zit een heel traject achter. Hoe Max Verstappen daar is gekomen, is omdat hij ook miljoenen uren in de simulator heeft gezeten en miljoenen uren op de kartbaan. Dat wordt weleens gemist omdat je alleen maar moment opnames ziet."

Traject is 'knetterhard'

Vooral het werk achter de schermen valt niet op, maar is cruciaal voor succes. "Het werk, het zweet en de passie is heel mooi die daarbij in zit en dat bepaald of je een volledige coureur bent. Dat opleidingstraject heeft te maken met passie. Het is geen eenvoudig traject, want het is knetterhard. Het is echt gas geven om aan de top te komen en je moet echt grenzen verleggen. Je komt jezelf op plekken tegen waarvan je zegt: 'poh oké'."

Uiteindelijk leveren al die trainingsuren wel hun vruchten af: "We hebben standaard één tot twee uur testen in de simulator per week, dat is een soort controlepunt. Maar verder, stop je tien uur per week in de simulator of vijftig uren? Je kan nog net zoveel talent hebben, maar die jongen die er vijftig uren in stopt, wordt altijd beter dan die jongen die er dan tien uurtjes in stopt."

Voldoening

De echte voldoening komt bij Ten Voorde als een coureur zijn advies oppikt, maar het zich helemaal eigen maakt. "Als iemand het dan oppakt en dan daarboven staat en er dingen mee doet. Het advies van je oppakt en zijn eigen draai eraan geeft, zodat het voor hem werkt en dan die P1 pakt of kampioen wordt, daar leef ik helemaal van op en dat vind ik zo gaaf."

Het hele interview met Larry ten Voorde is te zien op het YouTube-kanaal van GPFans of in de video hieronder.