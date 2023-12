Jan Bolscher

Dinsdag 12 december 2023 20:38

De werkkleding van Formule 1-coureurs bestaat uit meerdere onderdelen. Zo zijn er uiteraard de helm en de raceoverall, maar er moet ook brandwerende onderkleding gedragen worden. Hoeveel setjes hebben ze eigenlijk van alles?

De helm van een Formule 1-coureur is vaak zijn persoonlijke visitekaartje, maar daarnaast dragen de rijders zogeheten raceoveralls. Deze overalls zijn zo gemaakt dat ze bij een temperatuur van 400 graden Celsius op drie centimeter afstand van het pak maar liefst tien seconden geen vlam mogen vatten. Bij temperaturen van 600 tot 800 graden Celsius geldt dat de temperatuur in het pak 11 seconden lang niet boven de 41 graden uit mag komen. Hetzelfde geldt voor de brandwerende onderkleding, en de helm. Maar hoeveel setjes hebben de coureurs eigenlijk van dit alles?

Artikel gaat verder onder video

Aantal racepakken

Het team van McLaren geeft hier tekst en uitleg over op de eigen website: "Oscar [Piastri] heeft vijf raceoveralls, vijf setjes brandwerende onderkleding en drie helmen", leest het. "Dat is één verse overall voor iedere sessie. Zijn helmen zijn twee standaard helmen, en een helm met een set-up voor als het regent. Hij heeft geen favoriete raceoverall, of ten minste, dat geeft hij niet toe. De twee standaard helmen noemen we de prime en de reserve, maar hij heeft geen voorkeur."

Verschillende helmen

De uitleg vervolgt: "Normaal gesproken gebruikt de coureur alleen een andere helm als er een probleem is met de microfoon. De helm die bedoeld is voor in de regen heeft een andere set vizieren die zijn aangebracht voor omstandigheden met minder licht. Ook kunnen de verschillende ventilatieopeningen dicht gedaan worden op een natte dag. Lando heeft hetzelfde, alleen heeft hij één extra raceoverall. Hij houdt ervan om een verse aan te kunnen trekken, als de race op zondag wordt stilgelegd met een rode vlag vanwege de regen, en hij kletsnat is geworden.