Dinsdag 12 december 2023 12:52

Max Verstappen gaat natuurlijk inmiddels als drievoudig wereldkampioen Formule 1 door het leven, maar zijn eerste titel is toch wel de meest memorabele. Inmiddels is het alweer precies twee jaar geleden dat één van de meest bizarre races uit de historie van de sport plaatsvond in Abu Dhabi. We blikken terug en zetten alles op een rijtje.

Het is vandaag precies twee jaar geleden dat de Grand Prix van Abu Dhabi op het programma stond op het Yas Marina Circuit in de Verenigde Arabische Emiraten. Het werd voor Nederland én Verstappen natuurlijk een dag om nooit te vergeten, toen de getalenteerde Limburger zijn naam in de legendarische Hall of Fame met Formule 1-wereldkampioenen wist te rijden. Het bleek uiteindelijk één van de meest zenuwslopende en bizarre races aller tijden te worden. Twee jaar na dato blikken we terug op die bijzondere nacht onder de kunstlichten van Yas Marina.

De aanloop

We beginnen met de hele aanloop richting de Grand Prix. Aan het begin van het 2021-seizoen vreesde men voor opnieuw en jaar van ultieme Mercedes-dominantie. De Zilverpijlen hadden het jaar ervoor misschien wel één van de meest dominante wagens uit de geschiedenis van de sport weten te produceren en Lewis Hamilton werd in dat seizoen met overmacht kampioen. Wegens corona werd daarnaast het lanceren van de nieuwe reglementen met een jaar uitgesteld, waardoor de hoop op een spannende titelstrijd al aan het begin van 2021 vrij laag lag onder de fans.

Al vrij snel leek het erop dat Verstappen en Red Bull Racing ineens een flinke stap hadden gemaakt richting Mercedes en de eerste twee races werden tussen Hamilton en Verstappen verdeeld. Na verloop van tijd leek het er in de eerste seizoenshelft zelfs op dat de Red Bull lekkerder ging dan de Mercedes en Verstappen won van Monaco tot en met Oostenrijk vier races op een rij, waarmee hij een mooi voorsprong in het wereldkampioenschap wist te openen. Tijdens de zomermaanden kwam er echter wat zand in de motor én steeg de spanning tussen Verstappen en Hamilton.

Zand in de motor bij Verstappen

Zo hadden we natuurlijk de wereldberoemde crash tussen het duo tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië. In Hongarije beleefde Verstappen door schade na de ellende tijdens de start een lastige middag en nadat de Nederlander zijn thuisrace op Zandvoort wist te winnen, ging het op het circuit van Monza opnieuw mis tussen de twee kemphanen toen de Red Bull bovenop de Mercedes belandde nadat het tweetal elkaar opnieuw op een niet zo succesvolle manier vond op de baan.

Na de Europese races leek het team van Mercedes ineens een compleet nieuwe versnelling gevonden te hebben in de W12. Hamilton had eigenlijk in de meeste weekenden de snelste auto en de zevenvoudig wereldkampioen liep dan ook op hoge snelheid in de stand in op Verstappen. Ondanks de langzamere auto, deed Verstappen in Austin en Mexico geweldige zaken door onverwachts die races te winnen. De drie races daarna moest Verstappen zijn meerdere erkennen in Hamilton, waardoor beide heren met een gelijke stand van 369.5 punten vertrokken richting Abu Dhabi, waarbij Verstappen het voordeel van één overwinning meer kende.

Plotselinge pole en waardeloze start

Vanzelfsprekend was de spanning hoog richting die bewuste 12 december 2021. Op de zaterdag leek het na uitstekende vrije trainingen voor Mercedes een pole position voor Hamilton te gaan worden, maar onverwachts stal Verstappen de show en ging hij er met een 1:22.109 met de pole position vandoor met een verschil van drie tienden op Hamilton. Het was na drie overwinningen op rij voor de Mercedes-coureur een welkome opsteker voor de man uit Hasselt en het nodige vertrouwen werd getankt om op zondag zijn felbegeerde wereldtitel in de hoogste tak van autosport op te gaan eisen.

Lang kon Verstappen niet genieten van zijn uitstekende startpositie, want tijdens de start van de race vloog Hamilton uit de startblokken en pakte hij zijn Nederlandse rivaal. Al snel bleek dat de Mercedes overduidelijk de snelste bolide in de race was en Hamilton bouwde gestaag aan een steeds groter wordende voorsprong op Verstappen. Snel werd duidelijk dat Red Bull alle mogelijke trucjes uit de kast moest trekken om ook maar een kans te maken er alsnog met de wereldtitel vandoor te gaan op het Yas Marina Circuit en het vertrouwen werd eigenlijk met de ronde kleiner.

Minister of Defence

De Oostenrijkse renstal gooide het geheime wapen in het vuur: 'Minister of Defence' Sergio Pérez kreeg de taak om Hamilton - inmiddels gewapend met een voorsprong van zo'n negen seconden op Verstappen - op te gaan houden. Het werd een lastige taak, want het Yas Marina Circuit kent genoeg inhaalmogelijkheden. Hamilton had de veel versere banden én veel snellere auto. Toch wist Pérez het haast onmogelijke te presteren en maakte hij het de man uit Stevenage rondenlang ongekend lastig. Het resulteerde er uiteindelijk in dat Verstappen zijn rivaal tot op iets meer dan een seconde wist te naderen en het ruime gat gedicht werd. Na het geven van een tow aan Verstappen, was de dank bij de Nederlander groot: "Checo is a legend", hoorden we hem zeggen op de boardradio.

Dat was allemaal in ronde 21, waarna de race in een soort impasse belandde. Hamilton ging na de schermutselingen met Pérez onverstoord verder met het uitbouwen van zijn voorsprong op Verstappen en de moed zakte bij alle Oranjefans per ronde meer in de schoenen. Het was ronde 53 van de 58 toen plotseling Nicolas Latifi zijn Williams in de muur parkeerde en stilstond op het circuit. De safety car kwam van stal en Red Bull twijfelde niet: Verstappen werd naar binnen gehaald voor nieuwe softs. Dit in de ijdele hoop dat de race nog hervat kon worden in de korte tijd die er nog was. Hamilton kon zich mede door het puike werk van Pérez eerder in de race geen 'gratis' stop veroorloven en Mercedes riskeerde niks. De Brit reed door, mede omdat men door het beperkt aantal ronden er vanuit ging dat de race niet meer hervat zou worden.

No Michael, no!

De spanning was ongekend en de marshals werkten hard aan het spoedig opruimen van het circuit. Dit ging vlotter dan verwacht en met nog twee ronden te gaan werd er op de boardradio tussen wedstrijdleider Michael Masi en teambazen Christian Horner en Toto Wolff druk gekibbeld over het restant van de race. Waar Mercedes natuurlijk vurig hoopte op een einde achter de safety car, werd er vanaf de Red Bull-muur druk gelobbyd om de race nog - al was het maar voor één ronde - te hervatten. Uiteindelijk ging wedstrijdleider Masi mee in het verzoek van de Oostenrijkse formatie, mede omdat men als Formule 1 had afgesproken geen finishes achter de safety car te willen zien.

De wedstrijdleiding sommeerde achterblijvers tussen Hamilton en Verstappen de safety car in te halen, terwijl andere achterblijvers gewoon konden blijven zitten. Een vrij opmerkelijke beslissing, die duidelijk gefocust leek op de kampioenschapsstrijd vooraan. Met nog slechts één ronde op de teller kon zodoende het veld weer vrijgegeven worden door Masi en zijn team, waardoor we nog één ronde gingen racen in dit bizarre wereldkampioenschap. De beslissing zorgde voor een ontploffende Wolff, die in verschillende bewoordingen duidelijk maakte wat hij van de actie vond: "No Michael, no! That is so not right!", is een boardradio die de geschiedenis in is gegaan.

Verstappen is wereldkampioen

Verstappen, met een krampende voet en verse softs onder zijn bolide, liet zich niet afleiden en koos volop de aanval. Nog voor het rechte stuk waar de actie verwacht werd, maakte de Nederlander een briljante late remactie, plaatste hij zijn Red Bull aan de binnenkant van de nietsvermoedende Hamilton en pakte hij de leiding in de race. De actie zorgde voor een orkaan aan geluid onder de Nederlandse fans en ineens lag Verstappen na een uitzichtloze situatie op koers richting zijn gedroomde eerste wereldtitel in de Formule 1. Hamilton probeerde dapper terug te vechten, maar vond geen manier meer om de Red Bull te passeren.

Na het overleven van de laatste bochten kwam Verstappen uiteindelijk als eerste over de streep en ontketende hij een zee aan vreugde bij alles en iedereen die Red Bull en Verstappen een warm hart toedragen. Na een ongekend spannend en zenuwslopend seizoen en een vrij uitzichtloze race, was Nederland ineens een wereldkampioen Formule 1 rijker. De boardradio's na het vallen van de vlag spraken boekdelen en de blijdschap was ongekend. Aan de andere kant heerste er woede, teleurstelling en verslagenheid binnen het kamp van Mercedes. Hamilton zijn gedroomde achtste wereldtitel leek op die bewuste 12 december een zekerheidje tijdens de race, maar de droom werd met harde hand kapotgeslagen.

Nasleep

De nasleep van de Grand Prix van Abu Dhabi 2021 bleek groot. Na de race was het door de controverses in de slotfase de vraag of het resultaat überhaupt bleef staan. In het kamertje van de wedstrijdleiding bleef het nog lang spannend, maar uiteindelijk besloot men niks meer te veranderen aan de einduitslag. Mercedes dreigde zelfs naar het CAS [Court of Arbitration for Sport] te stappen om de uitslag aan te vechten, maar dit trok men alweer snel in. Later werd Masi echter wel door de FIA aan de kant geschoven na zijn acties in Abu Dhabi, maar veranderingen in de uitslag kwamen er niet meer. Verstappen zijn eerste wereldtitel was na een bizar en zenuwslopend seizoen een feit.