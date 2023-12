Brian Van Hinthum

Het contract van Lando Norris bij het team van McLaren loopt na 2025 af en de Brit wordt regelmatig in verband gebracht met een vertrek bij het Britse team, bijvoorbeeld naar Red Bull Racing. Lawrence Barretto heeft echter van zijn bronnen begrepen dat de Britse coureur verder wil bij McLaren.

Na een belabberde start van het seizoen voor McLaren, wist het team in de tweede seizoenshelft hard terug te komen. Aan het begin van het jaar stond McLaren in de pikorde ergens onderaan, terwijl men richting het einde van het seizoen regelmatig Red Bull Racing het vuur aan de schenen wist te leggen. De met upgrades sterk verbeterde auto zorgde er bovendien voor dat Norris eindelijk weer kon laten zien waar hij allemaal toe in staat is.

Geflirt van Red Bull

De getalenteerde coureur wist uiteindelijk nog zeven keer naar het podium te rijden in 2023 en zich tussen beide Ferrari-coureurs te nestelen voor de zesde plaats in het kampioenschap. Het wekt natuurlijk de interesse op van andere teams, zeker gezien het feit dat zijn verbintenis met McLaren na 2025 op zijn eind loopt. Zo heeft Christian Horner namens Red Bull al meerdere keren met de goede vriend van Max Verstappen geflirt. De Oostenrijkse formatie zou maar wat graag de krabbel van Norris binnenhalen.

Contractverlenging

Voorlopig is het echter nog koffiedik kijken wat Norris allemaal van plan is. De Brit ligt natuurlijk erg goed in de markt, maar heeft ook al meermaals uitgesproken trouw aan McLaren te willen zijn. Formule 1-journalist Barretto heeft zelfs uit zijn bronnen begrepen dat er een nieuwe verbintenis bij McLaren op het programma staat: "Op basis van mijn bronnen is de meest waarschijnlijke uitkomst dat Norris zijn tijd bij het team verlengt vanaf 2026 en verder", stelt hij op Formula1.com. Daarmee lijken andere geïnteresseerde teams in de wachtkamer plaats te moeten nemen.