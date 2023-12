Brian Van Hinthum

Sergio Pérez mag na een veelbewogen jaar in 2024 weer gewoon bij Red Bull Racing instappen naast Max Verstappen. Na het jaar loopt echter zijn contract bij het team af en Christian Horner legt uit wat de Mexicaan moet doen om een contractverlenging af te dwingen.

Het seizoen van Pérez is na zijn uitstekende start snel bergafwaarts gegaan en gedurende de tweede seizoenshelft kwamen er steeds meer geruchten over de toekomst van de Mexicaan. De Red Bull-leiding zou zelfs gewezen hebben op het binnenhalen van de tweede plek in het wereldkampioenschap, al maakten Horner en Helmut Marko duidelijk dat dat niet waar was. Ondanks de geruchten die ontkracht zijn, was het toch wel fijn voor de Mexicaan dat hij in de beste auto van het veld in Las Vegas inderdaad beslag wist te leggen op de tweede plek achter Verstappen.

Hard werken naast Verstappen

Daarmee kwam er uiteindelijk wel een stop op de geruchten over de toekomst van het Red Bull-zitje voor komend seizoen. Voor 2025 zal het weer helemaal anders zijn, want na komend seizoen loopt Pérez zijn contract af. Horner legt in gesprek met PlanetF1 uit wat hij van Pérez verwacht in de strijd om contractverlenging. "We weten allemaal wat Checo kan. Ik denk dat hij vooral moet werken aan het bereiken van consistentie. Maar weet je, het is hard werken om Max zijn teamgenoot te zijn: Hij is constant teruggekomen nadat hij onder druk stond en kritiek kreeg vanuit de media."

Twee topcoureurs

Horner weet dat het voor 2024 belangrijk is om twee coureurs te hebben die topprestaties leveren, daar de concurrentie het gat met Red Bull wil dichten: "Hij heeft gesproken op het circuit. Dat deed hij ook weer op het einde van het jaar met een paar sterke races. We moeten gewoon harder werken. Hij moet volledig aan staan tijdens de 24 races van volgend jaar, want de concurrentie komt steeds dichterbij. We moeten er dus voor zorgen dat beide coureurs zo dicht mogelijk bij elkaar zitten om ervoor te zorgen dat we allebei de wereldtitels kunnen verdedigen."