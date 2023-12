Jan Bolscher

Vrijdag 8 december 2023 15:39

Jacques Villeneuve vermoedt dat er wel degelijk contact is geweest tussen Lewis Hamilton en Red Bull Racing. Volgens de wereldkampioen Formule 1 van 1997, vinden er in de paddock "altijd" gesprekken plaats.

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner dropte in aanloop naar de Grand Prix van Abu Dhabi plots een bommetje, door in de media aan te kaarten dat het kamp van Lewis Hamilton meerdere keren contact met hem heeft gezocht, om te peilen wat de mogelijkheden zouden zijn rondom het stoeltje naast Verstappen. Hamilton liet vervolgens weten geen idee te hebben waar Horner het over had, waarna de teambaas suggereerde dat het de vader van de zevenvoudig wereldkampioen zou zijn geweest.

Geluiden over en weer

Het kwam Horner op de nodige kritiek te staan. Niet alleen Mercedes-teambaas Toto Wolff reageerde fel op de beweringen van zijn rivaal, ook in de media was niet iedereen gediend van 'deze poging om te stoken.' Red Bull-topman Helmut Marko zette het verhaal van Horner vervolgens echter weer kracht bij. Hij vertelde dat hij de berichten vanuit het kamp van Hamilton zelf heeft gelezen: "Ik zei meteen: 'Absoluut niet!' Lewis naast Max gaat nooit werken", zo klonk het onder andere.

Gesprekken in de paddock

In gesprek met PlanetF1 geeft Jacques Villeneuve zijn kijk op de zaak: "Als coureur mag je niet met rivaliserende teams praten als je onder contract staat, maar er worden altijd gesprekken gevoerd", klinkt het. "Je komt vanzelfsprekend mensen tegen in de paddock. Soms zet je iemand in die niet voor jou werkt, zodat hij de gesprekken kan voeren en jijzelf beschermd bent. Als de buitenwereld er lucht van krijgt, moet je het ontkennen. Wie kan het controleren?"