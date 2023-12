Vincent Bruins

Het Formule 1-seizoen van 2023 zit erop en dus blikt Max Verstappen terug op een jaar waarin hij record na record verbrak. De Nederlander wil niet zeggen dat het een foutloos seizoen was, want 'perfect' bestaat volgens hem niet. Daarnaast onthult hij dat hij had verwacht dat Mercedes met Lewis Hamilton en George Russell wel de strijd had aan kunnen gaan met Red Bull Racing.

Verstappen was afgelopen seizoen bijna onverslaanbaar. Hij werd twee keer eerste en twee keer tweede in de eerste vier Grands Prix, voordat de coureur van Red Bull Racing een recordbrekende tien achtereenvolgende overwinningen scoorde. Alleen tijdens Singapore Grand Prix wist hij niet op het podium terecht te komen. Een week later in Japan werd de zesde constructeurstitel voor Red Bull al veiliggesteld. Tijdens de Sprint in Qatar, met nog zes Grands Prix te gaan, pakte Verstappen zijn derde wereldtitel. De Nederlander won uiteindelijk 19 van de 22 wedstrijden. Teamgenoot Sergio Pérez werd tweede in de eindstand om het dominante seizoen van de energydrankfabrikant compleet te maken.

Meer van Mercedes verwacht

"Ik had dit natuurlijk ook niet verwacht," antwoordt Verstappen op de vraag van Viaplay over hoe hij zijn seizoen zou omschrijven. "Ik had wel vertrouwen in een goed seizoen, maar ik had wel verwacht... Als je naar het einde van het seizoen van vorig jaar kijkt, vond ik bijvoorbeeld wel dat Mercedes eraan zat te komen. Dus ik had eigenlijk wel meer van hun verwacht." Hamilton en Russell hadden het inderdaad lastig aan het begin van 2022, maar dat werd in de loop van het seizoen steeds beter. Russell pakte dan ook de zege tijdens de Grand Prix van São Paulo, de een na laatste wedstrijd van dat jaar.

Om één woord uit te kiezen om zijn seizoen samen te vatten, zei de drievoudig wereldkampioen lachend: "Prima." Verstappen vervolgde: "Nee, natuurlijk is het ongelooflijk hoeveel wedstrijden we hebben gewonnen. Ik zou nooit zeggen dat het... 'perfect' bestaat gewoon niet." Als hij dan moet kiezen tussen de woorden fenomenaal, buitengewoon of foutloos, reageert hij: "Foutloos was het niet. Fenomenaal dan, maar ik hou er niet van om dat soort woorden te gebruiken, dus ik zal altijd 'heel goed' zeggen natuurlijk, maar er zijn altijd dingen die je kan perfectioneren."